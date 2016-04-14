英国央行维持货币政策不变 同时警告退欧可能引起经济增长放缓

路透伦敦4月14日 - 周四公布的英国央行最新政策会议的记录显示，英国央行警告如英国从欧盟退出，则将带来绵延不断的不确定性，短期内或打击英国经济。

这是英国央行迄今以来发出的最强烈相关警告。两天前国际货币基金组织(IMF)表示，如果英国在6月23日公投中支持退出欧盟，世界经济将会遭殃。

英国央行货币政策委员会称：“这样的公投(结果)或导致经济前景在较长时期充斥着不确定性，包括出口增长前景。”

“这一不确定性将有可能推低短期内的需求，可能会对资产价格、尤其是英镑汇价产生明显影响。”

货币政策委员会称，他们已经看到有迹象显示即将到来的投票正影响着企业的决定，商业地产销售明显下滑，投资延迟，公司上市减少，这还是该委员会首次作出如此表示。

“这或会导致今年上半年经济增长有些疲软。”委员会称。

英国央行总裁卡尼曾将英国退欧称为国内金融稳定的最大风险，并强调与欧盟之间开放性贸易关系所带来的益处。尽管英国央行的正式立场是中性的，但卡尼的言论还是招来了英国退欧支持者的抨击。

周四的会议记录以卡尼的言论为基础，立足于公投之争对英国经济影响的更明确迹象。

货币政策委员会(MPC)九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，关于前景则各人看法依然不一。

数据显示，英国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，升幅创15个月来最高水平，而英国央行密切关注的核心CPI较上年同期上升1.5%，创2014年10月来最高升幅。

但英国央行预计，随着复活节期间航空票价涨势消退，本月通胀或回落。该行还表示，单位工资成本增幅低于与2%的通胀目标相一致的水平。

英镑贸易加权指数今年已累计跌逾7%，上周触及两年半低点。

上月英国央行在记录中称，英镑近期的跌势有很大一部分是因应围绕公投的不确定性，央行本月进一步表示尚不清楚影响还会持续多久。

英央行重申，未来三年利率可能会上调，而鉴于可能面临的困难，上调利率的步伐将是逐渐的。

在英国央行会议之前，金融市场已经完全排除今年加息的可能性，甚至有人押注第一次采取措施将会是降息。

路透调查显示，受访分析师普遍预期首度加息将落在明年第一季。(完)