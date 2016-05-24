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国际财经 | 2016年 5月 25日 星期三 07:23 BJT

若公投决定退欧 央行将不会对冲英镑的波动--英国央行总裁卡尼

路透伦敦5月24日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，如果英国公投结果是离开欧盟，那么英国央行不会寻求对冲英镑汇价的波动。

“(你们)不要预期央行会阻止汇率的必要调整...”卡尼对议员表示。

“利用汇率获取竞争力或其它的目的，与G7承诺也是不符的。”

英国央行曾表示，如果6月23日英国公投决定离开欧盟，那么预计英镑将下跌。

卡尼表示，一旦公投决定离开欧盟，英国央行将采取一切必要措施确保市场功能。这种应对将主要是通过额外的流动性操作来完成，他表示。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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