若公投决定退欧 央行将不会对冲英镑的波动--英国央行总裁卡尼

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透伦敦5月24日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，如果英国公投结果是离开欧盟，那么英国央行不会寻求对冲英镑汇价的波动。
“(你们)不要预期央行会阻止汇率的必要调整...”卡尼对议员表示。
“利用汇率获取竞争力或其它的目的，与G7承诺也是不符的。”
英国央行曾表示，如果6月23日英国公投决定离开欧盟，那么预计英镑将下跌。
卡尼表示，一旦公投决定离开欧盟，英国央行将采取一切必要措施确保市场功能。这种应对将主要是通过额外的流动性操作来完成，他表示。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。