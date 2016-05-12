英国央行维持利率不变 并警告退欧恐导致英镑“大跌”

路透伦敦5月12日 - 英国央行周四升高对英国若公投退出欧盟所引发经济风险的警告，称英镑可能大跌，且失业恐将上升。

央行利率决策者一致表决维持利率不变，表示若6月23日的公投投票结果英国将退出欧盟，家庭和企业可能推迟支出和投资。

“英镑也可能进一步贬值，或许会大跌。综合这些影响...可能导致增长率路径大幅降低，及通胀路径明显上升。”英国央行在最新经济预估中指出。

近几周来，英国选民已面对政府和国际机构大量报告对退欧风险发出警告，国际货币基金组织(IMF)周五料再加入示警行列。

英国央行总裁卡尼之前曾表示，英国脱欧是英国金融稳定面临的最大国内风险，他周四表示，脱欧亦可能损害全球经济。

英国财政大臣奥斯本已试图让选民聚焦于脱欧的经济成本，他周四致函卡尼指出，英国央行的最新预测凸显了英国家庭可能面对的“双输”情况。

英国央行称，有愈来愈多迹象显示，英国脱欧公投正拖累经济，但如果公投决定续留欧盟，经济将可从损害中完全复元。

然而英国央行下调对整体经济增长的预估，因生产力较疲弱，且由于对普遍经济状况的不安，将使家庭更为节省。

英国央行的主要预测是基于假设英国将投票选择留在欧盟，唯一对公投的让步就是，认为过去六个月英镑的半数跌幅只是暂时的。

英国央行预测英国2016年经济将成长2.0%，2017年成长2.3%，分别较2月时预估的成长2.2%和2.4%下修。

英国央行并预测，两年后通胀料仅略高于其2%的目标。基本上和2月的预测几乎一致。

自那时之后，金融市场已将英国何时升息的时间预估推后，从2017年底后推至2019年初，部分是因为市场反映英国脱欧的风险。多数分析师仍预期若英国续留欧盟，英国央行将在明年初升息。

英国央行货币政策委员会一如预期，以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%的纪录低点不变，符合路透调查分析师的预期。

一些分析师曾预期有极小可能，可能有一名决策制定官员投票支持进行2009年以来的首次降息，因经济放缓的迹象重现。(完)