焦点：英国央行发现脱欧导致企业投资意愿降至2010年以来最低

路透伦敦9月21日 - 英国央行对企业的一份调查显示，受公投脱欧决定影响，接下来的一年英国投资和就业可能持平，使今年可能再次降息。

英国央行区域代表处发现有迹象显示目前为止消费者支出和楼市有韧性。不过他们也发现企业越来越不愿意招聘和投资。

“投资和招聘意向下降，符合未来6-12个月资本支出和就业普遍持平的情况，”英国央行称。

调查显示英国企业投资计划为2010年以来最疲软。

英国央行曾称，预计明年英国经济增幅将缩减逾半至0.8%。经济合作暨发展组织(OECD)周三将其对2017年英国经济增长的预估减半至1.0%。

英国国家统计局周三也表示，退欧公投迄今为止似乎对经济几乎未带来冲击，但长期影响尚不清楚。

鉴于经济增长前景低迷，外界普遍预测英国央行可能在11月把本已处于历史低位的利率调降至略高于零的水平。

该行上周表示，大多数决策官员仍希望降低借贷成本，除非他们对于经济的长期看法改变，尽管越来越多的迹象显示，公投后不久出现的经济放缓程度将没有最初担心的那么严重。

经济学家还关注财政大臣哈蒙德于11月23日发布的首个年中预算声明。哈蒙德曾表示，将推迟实现预算盈余的计划，并会考虑适度增加支出以协助提振经济。

但他提振经济的空间可能有限。官方数据显示，英国8月公共部门借款高于分析师的预估，营业税收入增长为2015年3月以来最慢。

**未来五年预算仍将是赤字？**

英国上一财年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.1%，虽然低于2010年的逾10%，但在发达国家中仍处于最高之列。

“我们怀疑低迷的增长和更加宽松的财政政策综合起来将导致...到预测时间跨度的最后2021/22财年，预算仍为赤字，”Investec的经济学家Philip Shaw说。

除了投资疲软，招聘前景也不明朗。英国招聘与就业联合会(REC)调查显示，英国雇主计划聘用更多人员以满足需求，但对未来投资和人员招聘的信心有所恶化，因担忧英国退出欧盟的影响。

英国央行称，消费者似乎不是那么担忧。金融数据公司Markit进行的另一项调查显示，家庭对个人财务状况的预期保持稳定。

英国央行说，出口企业尚未感受到英镑自退欧公投以来累计贬值10%所带来的巨大提振，而由于很多商品并非由本国供应商生产，英国企业可能面临更高的进口成本。

英国央行说，企业尚未将成本转嫁给“对价格高度敏感”的消费者，但一些超市正在“重新调整产品”，以使用较便宜的组成部分。

英国企业投资图表：reut.rs/2d3RLTo

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