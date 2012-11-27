英国意外任命加拿大央行总裁卡尼为下任总裁

* 卡尼要去"最具挑战性的地方"

* 英国金融改革必须完成--卡尼

* 卡尼将继续领导全球银行业规则的制定

* 他的离开让加拿大"悲喜交织"

* 卡尼之前并未申请英国央行的职务

路透伦敦/渥太华11月26日电---英国周一任命加拿大央行总裁卡尼为下任英国央行总裁,选择一名外国人来推进金融系统改革令人惊讶.

卡尼曾经供职于高盛,任加拿大央行总裁期间引导该国经济度过了全球金融危机.他将在英国央行总裁金恩7月退休时接任.

卡尼为自己离开加拿大辩护,暗示在伦敦有更大问题等他处理.他在全球银行业规则的制定中也发挥着领导作用.

"我将要去最具挑战性的地方,"他在渥太华一场新闻发布会上表示,他还强调需要"重新平衡"高度依赖金融服务业的英国经济.巨额损失和丑闻让该国金融业备受打击.

"英国表现良好,成功实现经济再平衡,并完成金融系统改革,对全球经济来说十分重要."他说道.

卡尼击败热门候选人英国央行副总裁塔克,将成为英国央行300年历史上首名非英国籍总裁.

金融危机期间,在卡尼帮助下,加拿大是全球经济衰退程度最轻的发达国家之一,并相对迅速恢复了所有在经济低迷时期失去的就业岗位,而且没有一家国内银行需要政府救助.

相比之下,英国不得不对苏格兰皇家银行和莱斯银行集团(LLOY.L)提供救助.而且作为全球第六大经济体,英国经济在危机爆发四年後仍难以实现成长.

现年47岁的卡尼明年赴伦敦後,将留任金融稳定委员会(FSB)的主席.FSB总部设在巴塞尔,为全球银行业设定规则,而加拿大央行本身并不负责监管该国的银行业.

"(英国)央行将承担起监管国内银行体系的重大责任,我相信他(卡尼)将会为央行带来所需的强有力领导并引入外部经验."英国财政大臣欧思邦在议会宣布该任命时表示.

卡尼将继续担任加拿大央行总裁直至明年5月,并从7月开始出任英国央行总裁.他的任期为五年,而非外界原本预期的八年.

英国央行明年将开始负责国内的金融监管工作,央行规模将扩大将近一倍.这使得该央行更有理由聘请一位管理才能高超且金融市场经验丰富的人出任总裁,而非像金恩这样的学院派人物.

不过卡尼过去作为高盛投资银行家的经验也是一把双刃剑,因为他要努力证明,他的服务对象是普通民众,而非其野心勃勃的银行家前同事.他去年在华盛顿曾与摩根大通执行长迪蒙发生激烈争论,因後者不赞成在金融行业实施新的监管措施.

英镑兑美元和加元在该消息传出後上涨.英镑兑加元触及两周半高位1.5950加元,消息公布前报1.5898.(完)

--编译 王丽鑫/梁睿雪/徐文焰;审校 程琳/戴素萍

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