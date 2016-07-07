焦点：英央行总裁卡尼挺身而出 力保英国免遭退欧危机吞噬

2016年7月5日，伦敦，英国央行总裁卡尼在央行总部召开的记者会上讲话。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伦敦7月6日 - 在英国疲于应对脱欧公投之后的政治乱局之际，英国央行总裁卡尼挺身而出，设法应对相关的经济后果。

他在6月23日公投最终结果出炉后不到一小时就发表了电视讲话，与财长奥斯本三天没有公开露面的表现形成鲜明对比。

当“脱欧”阵营即将获胜导致英镑与股市重挫时，卡尼已于当地时间凌晨4点左右达到央行大楼，准备告诉全国，经济已经为即将到来的震荡做好了准备。

这只是个开始。英国央行共三次出手干预，旨在安抚投资者并说服企业和家庭相信，英国经济处于安全可控状态，即便首相卡梅伦在公投中失败后宣布辞职、令政府处于不稳定状态。

“英国央行总裁在政治与经济形势不确定时，再次明确展现了领导力，并增强了企业信心，”英国商会总干事Adam Marshall表示。

金融服务公司Brown Brothers Harriman的分析师表示，英国央行似乎是英国权力中心当中，唯一一个制定了行动计划的机构，这些分析师在致客户的电子邮件中称卡尼是“房间里的成年人。”

公投一周后，在执政党保守党和反对党工党都被内斗缠身的情况下，卡尼异乎寻常地明确暗示，未来数月英国央行随时准备对经济进行更多刺激。

卡尼表示，英国央行将“毫不犹豫地采取任何所需的额外举措”。这与欧洲央行总裁德拉吉2012年的说法相呼应，当时德拉吉称欧洲央行将“竭尽全力”保卫欧元。

卡尼和英国央行其他决策者本周开始行动，周二宣布放松银行业资本规则，希望藉此促进信贷；并宣布改变保险业者规定，以降低企业债被抛售的风险。

预计英国央行下一步将采取货币政策举措，包括最早在下周降息，以及依赖央行的大规模购债计划。

**政治纷争**

对于曾为投资银行家的卡尼而言，自他来到英国央行以后，并非总是一帆风顺。卡尼曾带领加拿大央行渡过了2007-2009年的全球金融危机。

卡尼被奥斯本称赞为“他这一代中出色的央行官员”，但当英国经济从金融危机中复苏时，他因在该央行何时可能开始将利率从纪录低位上调一事上过早给出指引而遭到批评。

然而他采取措施快速应对英国退欧冲击，令其与英国政治领导人相比获得好评。

奥斯本在英国公投后最初保持沉默，随后表示计划下调企业税，并会采取更柔和的措施修复英国的公共财政，以安抚投资者。

不过，由于谁将出任首相尚不明朗，奥斯本的未来似乎也不确定。

卡尼的应对举措，同时也引得各界将其与前总裁金恩领导下的英国央行应对全球金融危机的方式进行对比：当时该行曾因没有足够快速地意识到银行业问题的严重性而饱受诟病。

并非所有人都认为，卡尼异常积极主动地应对英国退欧挑战是个好主意。

英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯说，英国央行总裁在货币政策委员会(MPC)开会前如此明确地暗示他对货币政策的观点，这极不寻常。

“在有明确迹象显示经济对英国退欧冲击的反应之前，他在试图朝某个方向引领该委员会，”森坦斯称。“MPC一直根据证据做决定，目前我们几乎没什么证据说明英国退欧决定对经济的影响。”

英国央行将在7月14日公布月度货币政策决定，卡尼及其他央行决策者将有机会公布他们引导英国经济渡过退欧危机的下一步计划。

路透调查分析师大多预计，英国央行将等到8月4日会议再降息，因为围绕英国退欧对经济的冲击程度，届时会有更充分的了解。

至于他自己，卡尼反驳了外界的臆测，即如果被他之前的警告激怒的退欧派人士出任英国下任首相，那么他执掌该央行恐怕并不容易。在英国公投前，卡尼曾警告称，退欧将冲击英国经济。

卡梅伦的继任候选人目前还剩三人，包括司法部长高文浩和能源部下属部长Andrea Leadsom，这两位都是退欧派的重要人物，公投前曾批评卡尼。(完)