英国央行总裁卡尼称企业需要更清晰掌握退欧进程

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月30日 - 英国央行总裁卡尼周三称，英国政府打算如何何退出欧盟，英国企业需要更多能见度。
“最好是企业尽可能清楚目标所在，未来将是何种关系，尽可能、尽早了解为达目标而可能采取的途径，”卡尼称。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，她不会一直对英国政府的脱欧计划作出评论，她称这将减弱英国的谈判空间。
“在适当情况下，拥有一定程度的能见度，将有助于促进平稳有序的过渡，”卡尼在记者会上说道。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。