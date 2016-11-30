英国央行总裁卡尼称企业需要更清晰掌握退欧进程

路透伦敦11月30日 - 英国央行总裁卡尼周三称，英国政府打算如何何退出欧盟，英国企业需要更多能见度。

“最好是企业尽可能清楚目标所在，未来将是何种关系，尽可能、尽早了解为达目标而可能采取的途径，”卡尼称。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，她不会一直对英国政府的脱欧计划作出评论，她称这将减弱英国的谈判空间。

“在适当情况下，拥有一定程度的能见度，将有助于促进平稳有序的过渡，”卡尼在记者会上说道。(完)