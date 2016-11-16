英国央行总裁称对央行的抨击是“广泛的”推责委过行为

路透伦敦11月15日 - 英国央行总裁卡尼表示，政客发言攻击一些央行，比如美国总统当选人特朗普指责美国联邦储备委员会(美联储/FED)，是一种“广泛的推卸责任行为”。

卡尼在英国因低利率而面临政治压力。而特朗普在竞选期间则批评美联储因受到奥巴马政府的压力而维持低利率。

“总统当选人发表了一些关于美联储以及货币政策立场的看法，”卡尼周二在回答英国议员提问时表示。

卡尼表示，造成英国和其它一些富裕国家超低利率的原因，远不止央行决策那么简单，解释清楚这点“非常重要”。

“在许多方面过度聚焦于货币政策，是一种广泛的推责行为，”他对议会的一个委员会表示。

卡尼此前曾称，利率处于低位，因为反映了需求和投资的低迷。自1980年代以来，由于全球化、科技的影响以及人口老龄化等因素，全球的需求和投资一直呈现低迷趋势。

卡尼称，扭转这种长期趋势不能只靠英国央行一己之力，他呼吁各国政府加大行动力度。

“如果不进行重大的结构性改革...我们会困在这个陷阱中达数十年之久，我是特意使用‘陷阱’这个词的，”他对议员们称。

**卡尼将在2019年6月30日离任**

卡尼周二重申，英国央行对未来利率走向持中性立场。

他还表示，不会考虑进一步延长任期。卡尼的任期将于2019年6月底结束。

“我将在2019年6月30日离任，”卡尼在同议员的例行会议上回答有关问题时说。

一些英国媒体曾揣测，如果政府到2019年6月底仍未能完成退欧，卡尼到时可能会继续留任。

卡尼称，他决定将任期延长一年，与英国首相特雷莎·梅的批评无关。特雷莎·梅曾表示，低利率带来“糟糕的副作用”。

当被问及英国退欧对该国银行业的影响时，卡尼表示，如果“硬脱欧”的情况有可能出现，银行业可能在英国退出欧盟前18个月开始将业务迁离英国。