焦点：英国央行总裁卡尼再度让投资者栽跟头

路透伦敦8月14日 - 英国央行总裁卡尼擅于让金融市场栽跟头的名号愈来愈响亮。

一年前卡尼接任英国央行总裁时，支持政策可预测性的旗帜鲜明，但他释出的利率信号明显反反覆覆，让很多投资者无所适从。

6月时，卡尼警告投资者没有适度反映央行提前升息的机率，这一席话推动英镑大涨。

两个月后，卡尼明显暗示今年升息的可能性下降，导致英镑创下六个月以来最大单日跌幅。

卡尼周三强调，央行考虑升息时机时将重视薪资和劳工成本，也同时腰斩央行对薪资增长的预测，让市场措手不及。于是花旗集团的分析师把卡尼叫做“政策变色龙”。

英镑兑美元跌至四个月低位，“英镑明显受创于卡尼再度改变游戏规则，”瑞银集团(UBS)分析师Geoffrey Yu称。

6月，英国议会的一名议员将卡尼比作“靠不住的男友”，称他在何时可能升息的问题上出尔反尔。这条消息被大肆宣扬。

“我会说他是一位糟糕的未婚夫。他甩出来一个问题，例如提出未来可能升息，但却不提供时间表，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks周三称。

可以肯定的是，英国央行目前强调，对经济而言，真正重要的指引是，央行计划在时机到来时仅会以循序渐进的方式升息，而且升息后的水准要低于金融危机前。

卡尼周三对首度升息确切时间的预测不屑一顾，称这只事关那些赌利率期货的投资者。

英国央行辩解的另一个理由是，很难确定英国经济快速复苏是否存在过热风险。

过去一年，失业率下滑的速度远快于预期。

另一方面，自卡尼6月警告市场不要对何时可能升息太过松懈以来，薪资增长已然陷入停滞，甚至在第二季出现下滑。

**信号好坏不一**

就业市场显现的信号好坏不一，所以两种截然相反的可能性都存在，一是带动通膨上升的薪资增长潮即将到来，另一个则是英国经济复苏虽然近期动能增强，但仍属脆弱。

“当然，这个数据变化不稳，英国央行必须做出回应，但他们传递的信息似乎每月都变化很大，所以很难确定这个数据受重视的程度，”Berenberg bank的Rob Wood表示。

Capital Economics的Samuel Tombs表示，他对卡尼最新言论将信将疑。

“近期央行总裁口径的善变程度--还记得他6月时企图喊话提高升息预期--让我们不愿过度解读他的宽松杂音，”Tombs说，并补充称2014年加息的机率仍然非常接近五五波。

下周公布的英国央行8月政策会议记录或许会显示，至少有一位委员率先投票支持加息，这有可能让市场再度回到警戒央行今年收紧政策的状态。

不论经济数据和政策争论将朝哪个方向发展，金融市场都不会重现卡尼上任第一年大部分时间里所呈现的平静局面。

2013年7月上任后不久，卡尼就引进“前瞻性指引”政策来冷却任何有关升息的早期预测。英国央行先是表明在失业率降至7%之前不考虑升息。但之后由于失业率比预期还快地来到这个门槛，英国央行把利率考量与闲置产能的广泛评估挂勾。

RBC Capital Markets分析师Sam Hill说，英国央行周三在通胀报告中对劳动市场的强调，意味着英国央行在制定货币政策时将回归较传统的作法。

“这样看来，如果说去年央行的8月通胀报告是在对前瞻性指引说你好，那么今年的报告就是在跟它说再见，”Hill说。(完)

(编译/审校 王丽馨/许娜/李爽/李婷仪/田建华/蔡美珍)

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