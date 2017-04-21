英国央行总裁卡尼称金融规定必须保持“动态”

路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。

卡尼是在华盛顿发表的上述谈话。美国总统特朗普打算削减他认为阻碍经济增长的银行业规定。卡尼则提倡对监管采取“动态”的作法，既保持灵活性，又确保全球金融体系维持韧性。

“在执行上必须兼顾有效性和动态，”他在国际金融协会(IIF)所举办的会议中表示。

“当局必须在实践中学习，在必要时进行调整，让我们的努力效果发挥到最大，”他称。

卡尼表示，金融稳定委员会(FSB)正在着手评估金融危机以来的监管情况。

“特别是，其将评估20国集团(G20)的改革是否达到其希望的结果，确认监管缺口或新兴风险，并告知任何可能出现的不乐见结果，”他表示。

卡尼表示，国际对监管的共识是，一定要避免金融机构挑起国与国之间的争端。

但他强调，FSB并没有强迫国家采取行动的权力。(完)