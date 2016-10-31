版本:
中国
国际财经 | 2016年 10月 31日 星期一 09:54 BJT

英国FT报道称英央行总裁卡尼准备完成全部任期

路透10月30日 - 英国《金融时报》(FT)周日报道，英国央行总裁卡尼准备完成八年任期，尽管批评者呼吁他提早卸任。

卡尼在2012年接受英国央行总裁一职；FT报道，据称卡尼倾向于完成任期，并在英国政府于2017年3月启动欧盟里斯本条约第50条条款之后，帮助推动英国经济发展。触发第50条后英国将开启最多两年的正式退欧谈判。

FT报道称，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)和英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)直到最近才对卡尼将留任到2021年、而非在2018年卸任抱有信心。(完)

(编译 王琛；审校 李婷仪)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐