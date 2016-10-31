英国FT报道称英央行总裁卡尼准备完成全部任期

卡尼在2012年接受英国央行总裁一职；FT报道，据称卡尼倾向于完成任期，并在英国政府于2017年3月启动欧盟里斯本条约第50条条款之后，帮助推动英国经济发展。触发第50条后英国将开启最多两年的正式退欧谈判。