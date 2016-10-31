英国FT报道称英央行总裁卡尼准备完成全部任期

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月30日 - 英国《金融时报》(FT)周日报道，英国央行总裁卡尼准备完成八年任期，尽管批评者呼吁他提早卸任。
卡尼在2012年接受英国央行总裁一职；FT报道，据称卡尼倾向于完成任期，并在英国政府于2017年3月启动欧盟里斯本条约第50条条款之后，帮助推动英国经济发展。触发第50条后英国将开启最多两年的正式退欧谈判。
FT报道称，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)和英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)直到最近才对卡尼将留任到2021年、而非在2018年卸任抱有信心。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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