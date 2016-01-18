焦点：新年首场演讲在即 英央行总裁卡尼或会字斟句酌

路透伦敦1月18日 - 英国央行总裁卡尼周二发表2016年的首次主旨演讲时，不大可能对今年做出太多预测。

卡尼担任英国央行总裁已经快三年，由于英国经济在金融危机发生后经历了诸多波折，他在一些场合中没少发表看错形势的言论。

这或许会使他这次在伦敦大学发表演讲时小心翼翼，字斟句酌。

卡尼偏好前瞻指引政策，他去年7月发表的最新前瞻指引讲话中曾提到，有关何时升息的决定到2016年初时或许会变得更加明朗。

但现在看来，唯一明确的事情是，英国央行不会很快开始调升超低利率。

“目前很难预测英国会在何时升息。之前已经有过好几次对英国央行构成打击的大意外，”现供职于美银美林的前英国央行经济学家Rob Wood说。

“前瞻指引挺难办的。没有水晶球能预测英国经济在一两年后会是什么样。”

当卡尼在2013年离开加拿大央行、就任英国央行总裁时，他带来了一种政策，即向投资者和企业提供有关利率走向的前瞻性指引。

这个想法得到了急于带领英国走出停滞的财政大臣奥斯本的支持，就此大幅脱离了前任央行总裁金恩所采取的更谨慎的、观望的行事风格。

但卡尼很快就不得不对重新思考这种做法。他曾经表示，在英国失业率降至7%以前，央行根本不会考虑升息。但之后失业率仅用了几个月就降到了7%，而非央行预估的三年。

之后是在2014年夏天，伴随着英国经济的强劲增长，卡尼又警告投资者称，利率可能比市场预期的更快上调，但当全球油价开始暴挫并将英国通胀率推低至零以下，英国央行的任何升息计划又都泡汤了。

**央行朝令夕改**

鉴于此，一些投资者对英国央行反复改变讯息表达了不解与挫败。

“在投资者试图研判货币政策是如何做出决策时，英国央行却不断改变公诸于世的目标，”贝莱德(Blackrock)一位总经理Scott Thiel上月对记者说。

其他人比较没那么苛责。“如果你摆明了要扣下扳机，但最后却没按下去，那才更是让前瞻性指引陷入风险，”太平洋投资管理公司(PIMCO)一位主管Mike Amey说。

“我认为我们在英国还从未达到那种境地。”

如今，当英国经济挺进第七年的成长、但通胀率却仅略高于零的时候，卡尼和其央行同僚将坚持他们的长期指引，也就是当利率真的开始上调，将会缓慢地上升，而且是升至比危机前要低的一个水平。

目前仍有待观察的是，卡尼周二的演说中是否会对此过程可能何时启动给出一个新指示。去年11月卡尼曾说，他需见到薪资出现约3%的增幅等因素，才会觉得英国央行行动的正确时机来临。最近，薪资增幅放缓至约2%。

“这有部份可谓是一朝被蛇咬，十年怕井绳，”景顺分析师Philip Shaw说。“但也存在有很大程度的不确定性，意味着英国央行无法就何时开始加息给出一个明确的表态何。”(完)