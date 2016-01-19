焦点：英国央行总裁卡尼称未设定加息时间表

路透伦敦1月19日 - 英国央行总裁卡尼周二称，他并未为英国升息设定时间表，并且在全球经济疲软的环境下，并没有将未来利率动向与特定指标相挂钩。

鉴于中国2015年经济增速创25年最低并且英国薪资增长放缓，卡尼2016年的首场讲话强化了分析师中流行的观点，即至少在今年下半年之前，英国央行不太可能加息。

“货币政策迈向正常化的路途还在起步阶段，”卡尼向伦敦大学的学生们表示，“没有时间表，只有预期要走的方向。”

过去两年中，英国增长势头比几乎其他所有发达国家都要强劲。去年夏季卡尼曾表示，关于何时启动加息的决定会在大约当前时间之前变得明确，这是他为增强货币政策可预见性所作的最近一次努力。

但此后，英国央行的态度变得谨慎了许多，而油价下挫使得通胀保持在接近零的水平，远低于央行2%的目标。

“2015年已过去，就我来看，决定已变得十分明了；当前不是加息的时候，”卡尼如是说，意指其7月时的预期。

投资者预计2017年之前不会升息，但经济分析师认为今年下半年会升息一次。

卡尼讲话后，英镑兑美元跌至七年低位。

“(卡尼的)讲话显然非常非常温和，所以我们就触及了长期低位，”主营外汇的瑞士对冲基金Quaesta首席执行官Thomas Suter称。

卡尼2013年掌管英国央行时，英国财政大臣奥斯本鼓励他采用其所谓前瞻性指引，当时英国经济正在走出停滞。

卡尼当时称，他不会考虑升息，直到英国失业率降至7%以下。但这种情况远比央行预期更早实现，央行还来不及考虑升息。

于是在2014年，卡尼称升息可能会早于市场预期，只是油价下跌，引起全球对通缩的担忧，束缚了英国央行手脚。

法国巴黎银行分析师Dominic Bryant表示，提供前瞻性指引的时机已经错过，现在要卡尼就升息时机给出明确方向已经不切实际。

“几年前，在大家总是说政策将长时间维持宽松的时候，前瞻性指引或许是有用的工具。不过倘若谈到脱离零利率环境，前瞻性指引是有其局限性的，因为数据将对调息有影响。”

**成长与通胀**

卡尼周二列出他将关注的三项因素，但并未提及特定的门槛水平。

他表示，英国经济要有快于平均的增长，才有调息的空间，而恰恰相反2015下半年增长放缓至长期均值以下。基本的物价压力--主要是薪资增长--有必要上升，核心通胀也要“明显朝目标前进”。

周二的英国通胀数据显示2015年物价持平，为可比之记录从1950年开始统计以来的最低水平。

12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.4%，高于预期，且创2015年1月来最高，但仍远低于英国央行2%的通胀目标。[nZRS2HN901]

IMF首席经济学家周二稍早表示，他预计英国央行将等待薪资加速增长的有力证据，然后才会升息。

英国央行九位委员中，只有一位在最近数月投票支持升息。英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，对于加息他会采取“耐心”的方式，如果英国经济放缓程度加剧，他甚至可能赞成降息。

卡尼说，英国需求很可能仍强劲，但中国和其他新兴市场经济体带来风险。他表示，英国受全球经济疲弱态势影响相对较大，是英国央行没有跟随美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的一个原因。美联储12月实施了近10年来首次升息。

英国薪资增幅低于他的预期--而且远低于卡尼此前设定的适合升息的水准3%。

卡尼周二表示，引发通胀率上升的失业率水平可能低于英国央行目前预计的5%。英国央行还将留意因薪资增幅不够大而导致低通胀环境难以打破的迹象。(完)