焦点：英国央行总裁卡尼希望金融合约定价不再以Libor为中心

路透伦敦7月17日 - 英国央行总裁卡尼在周一公布的一次会议记录中表示，未来为全球价值数以万亿美元计的金融合约定价的利率，应该基于实际市场交易，而非银行的判断。

金融合约的定价基于伦敦银行间拆放款利率(Libor)，致使英国央行和其他央行考虑选择基于实际市场交易的其他参考利率，使之更加难以被操纵。

Libor的编制依据，是银行根据其认为的资金拆借成本而提交的利率数据。

多家银行因试图操纵Libor及欧元银行间拆放款利率(Euribor)，而被处于数以十亿美元计罚款。

Libor本来是由一家英国银行业机构编制，后来改由英国金融市场行为监管局(FCA)所监管的一家独立公司负责，但卡尼的评论表明这样的改革还不够。

卡尼向7月6日参加英国央行举办的英镑无风险参考利率圆桌会议(Roundtable on Sterling Risk-Free Reference Rates)的业内代表称，银行提交的Libor数据现在严格得多。

但根据会议记录，卡尼表示，“由一个基于人为判断的指标来支持价值350万亿美元的金融合约市场，这一点很不合适。”

“央行总裁在结论中指出，改用一个强而有力、完全基于交易的参考利率是必要的，而且一段时间之后，这是能做到的，”会议记录称。

英国央行正在研究自家名为英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)的“无风险”指标利率，但卡尼表示，只有在获得基准指标用户普遍支持的情况下，才可能推广该利率。

主要交易商4月表示，他们将支持更广泛地使用SONIA。英国央行目前正在调查是否还能获得更广泛的支持。

**不必要的弱点**

英国央行负责市场的执行理事Chris Salmon在会议上表示，在很多情况下，Libor都不是最合适的参考利率。

“简而言之，我们希望看到向较不以Libor为中心的世界过渡，”Salmon在周一公布的评论中称。

他补充说，整个系统都依赖Libor“定盘价”构成“不必要的弱点”。

“尤其是衍生品市场，如果其他参考利率具有流动性，该市场将更加有效。”

英国央行已经接过管理英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)的职责，而且正在加强它。下一步是如何让SONIA的应用更加广泛。

欧洲央行5月表示，准备研究自行制定银行间拆放款指数。此前，一项由银行业牵头，对饱受操纵丑闻打击的欧元银行间拆放款利率(Euribor)进行整改的计划遭到搁置。

纽约联储和美国金融研究办公室也在开发三种基于隔夜回购协议的指标利率。(完)