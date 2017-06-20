英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。
卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。
“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
上周英国央行货币政策委员会的八位政策制定者中有三位出人意料地投票希望加息。卡尼则则继续投票希望维持利率在纪录低点0.25%不变，并且未表露出急于改变看法的迹象。
“鉴于消费者支出和企业投资方面的信号好坏不一，加上国内通胀压力仍旧低迷，尤其是薪资增速很低，所以现在还不是开始调整的时机，”卡尼说。
“未来几个月，我将关注消费增长疲弱被其他需求因素抵消的程度、薪资是否开始持坚，以及经济如何对...英退谈判现实做出反应。”
卡尼还强调了贸易自由化的重要性，尤其是在金融服务方面，并称尚不清楚英国大规模经常帐赤字是否处于可持续状态。(完)
(编译 张涛/王洋/刘秀红；审校 张若琪/于春红/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。