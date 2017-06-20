英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候

路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。

卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。

“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。

上周英国央行货币政策委员会的八位政策制定者中有三位出人意料地投票希望加息。卡尼则则继续投票希望维持利率在纪录低点0.25%不变，并且未表露出急于改变看法的迹象。

“鉴于消费者支出和企业投资方面的信号好坏不一，加上国内通胀压力仍旧低迷，尤其是薪资增速很低，所以现在还不是开始调整的时机，”卡尼说。

“未来几个月，我将关注消费增长疲弱被其他需求因素抵消的程度、薪资是否开始持坚，以及经济如何对...英退谈判现实做出反应。”

卡尼还强调了贸易自由化的重要性，尤其是在金融服务方面，并称尚不清楚英国大规模经常帐赤字是否处于可持续状态。(完)