英国央行总裁卡尼警告负利率可能导致零和博弈

路透伦敦2月26日 - 英国央行总裁卡尼周五发出警告，各国央行把利率降至负值，可能形成“以邻为壑”的环境，导致全球经济陷入低增长困境。

在将于上海20国集团(G20)财长及央行总裁会议上发表的讲话稿中，卡尼还把最近全球股市等资产价格下滑归咎于各国政府未能大胆改革自身经济。

“全球经济有可能陷入低增长、低通胀、低利率的平衡状态，”他在讲话中暗示，各国政府可能考虑通过增加举债和支出来推动需求。

年初以来有关全球增长放缓程度的担忧加剧，分析师称全球重陷衰退的风险上升。

卡尼本周稍早称，英国央行可能在必要时进一步降息，或扩大购债计划，但不会跟随欧洲央行和日本央行实施负利率。

卡尼在周五的讲话中表示，全球产出现约四分之一来自政策利率降至负值的经济体。

“刺激举措用于刺激内需，尤其是拥有健康资产负债表的各经济部门的需求，这一点至关重要，”他称，“负利率在这方面的作用有限。”

如果负利率避开零售客户，而是允许批发(趸售)利率进行调整，那么对经济的主要影响是通过汇率发挥的。

“从单个国家来看，这可能是刺激经济活动的一个诱人路径，”卡尼称，“但从全球整体来看，输出过剩储蓄并将需求疲弱转移到其它地方，最终是一个零和博弈。”

“另外，这种举措把更多储蓄推入全球市场，全球短期均衡利率将进一步下滑，使全球经济进一步逼近流动性陷阱。”

卡尼表示，各央行不能仅靠自身力量使全球经济进入高增长阶段，有必要协调国内和国际政策。

“比如，较低利率可创造财政政策空间，可在必要的情况下藉此直接提高国内需求，”他说。

卡尼还说，避免金融领域风险上升的努力，将使金融稳定委员会建议实施相应措施，降低资产管理领域的“结构性缺陷”。(完)