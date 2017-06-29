焦点：英国央行总裁卡尼称“未来几个月”将讨论升息问题

路透葡萄牙辛特拉6月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。

与他上次在6月20日发表的讲话相比，卡尼的言辞重点发生明显变化，他没有重复之前的“现在不是升息时机”的说法。市场立即反映出英国提早升息的可能性加大。

英国央行公布卡尼的讲话后，英镑升至6月8日英国大选以来最高水准。英国公债收益率(殖利率)跳涨，因一项衡量升息预期的指标升至去年英国公投退欧以来最高。

卡尼在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上表示，决策者需要留意更强劲的企业投资在多大程度上抵消了消费的放缓，以及薪资和劳动力成本的增长。

“这些是未来几个月货币政策委员会(MPC)将讨论的部分内容，”卡尼说，“如果MPC面临的权衡减少，那么可能需要撤走一些货币刺激举措，政策决定相应地也会变得更加常规。”

英国央行货币政策委员会(MPC)本月稍早以五票赞成、三票反对的票数，决议将利率维持在纪录低位0.25%。

“随着闲置产能缩减，MPC对通胀高于目标的容忍度也下降，”卡尼表示。

英国去年为经济成长最快速的主要发达经济体，但第一季经济成长率仅较上季成长0.2%。然而，英国央行上月仍预测今年经济成长率将在1.9%左右，仅略低于英国长期趋势水准。

英国上月通胀率触及近四年高位2.9%，远高于央行2%的目标，主因英镑在英国公投决议脱欧后暴跌。

**抵销效应**

对于消费支出放缓在多大程度上会被强劲的出口及投资所抵销，决策官员并不确定。

此外，薪资增长正在放缓，自6月8日大选及英国展开脱欧谈判后政治面变数所带来的冲击则难以预测。

“对于前景及可能升息的时机，各个MPC委员肯定会有不同的看法。但所有人都预期变动的范围将有限，且为循序渐进，”卡尼指出。

英国央行首席经济学家霍尔丹上周表示他今年可能将支持升息，这番话令市场观察家感到意外。在不到一年前，霍尔丹还扞卫过为了对抗公投后经济放缓风险而出台的强力政策方案。

这个变化部分反映出，英国央行预计全球增长--加上英镑大幅贬值--将会带动出口增长和刺激企业投资。

卡尼周三还指出，全球强劲增长将推升全球均衡利率，可能将造成英国货币政策与其他国家相比之下显得更为宽松。

ING分析师称，卡尼的演说显示“政策倾向明显转变”，不过，并非所有分析师都认为卡尼将支持在短期内升息。

“总裁仍抱持非常‘观望’的态度，”谘询机构Oxford Economics的Martin Beck说。

英国央行副总裁康利夫态度似乎也是谨慎的，他周三称希望先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息。(完)