焦点：英国央行总裁正面回击国会对央行政策过激的批评

路透伦敦9月7日 - 越来越多的迹象显示，英国6月脱欧公投之后，经济在初步冲击中的表现比原先预期得好；不过，英国央行总裁卡尼仍为央行上月推出的刺激计划做出辩护。

卡尼周三在国会中还说，对于他在公投之前对脱欧恐将冲击经济的示警做法，他感到“全然的心安理得”，再度与脱欧支持者杠上。

经济数据已显示，英国经济并未遭遇部分留欧支持人士在公投前所预言的毁灭式冲击，不过，一些分析师称英国经济即将出现大幅下滑。

一些议员批评央行上月为帮助经济挺过脱欧冲击的政策动作太过激进；英国央行8月不但降息、扩大购债，并且采取其他措施来放宽贷款。

不过，卡尼对这些批评做出正面回击。“对于我和委员会在8月支持提供货币政策刺激的决定，(我)觉得是完全适宜的。”

但他表示，对经济的损害看来并没有像英国央行8月4日宣布刺激计划时所预测的那般严峻。

卡尼曾表示，英国若公投退欧，经济将面临实质的放缓，且可能会出现衰退。这番看法在公投前后都招到退欧支持派的强烈抨击。

其中国会议员Jacob Rees-Mogg对卡尼的批抨最为直接，他在周三时指控卡尼对退欧公投的警告是“可悲的”。

卡尼曾表示，经济成长脚步将放缓至公投前的一半左右，这相当于季增长约0.3%。

英国央行上月表示，预计7-9月经济成长率为0.1%。

“我们预期经济会有些反弹，力道略微增强，但我们要客观看待这点，”卡尼补充道，经济反弹部分归功于央行所宣布的措施。

英国央行8月指出，倘若经济如其所料的放缓，多数决策官员预计会主张今年稍晚将利率进一步下调至纪录低位0.25%下方。

卡尼在送交国会财政委员会的书面报告中重申，英国央行仍然准备采取“任何有必要的行动，”以扶持英国经济。

英国央行副总裁康利夫周三亦发表谈话指出，经济情势发展若如央行上月所预料的话，他将投票赞成今年再度降息。(完)