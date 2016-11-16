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国际财经 | 2016年 11月 16日 星期三 09:34 BJT

总部设在英国的银行可能在“硬脱欧”前18个月开始搬离--央行总裁卡尼

路透伦敦11月15日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，如果英国有可能“硬脱欧”，那么总部设在英国的银行可能会在脱欧前大约一年半就开始将业务迁往其他国家。

如果政府按照承诺于明年3月开始脱欧进程，可能意味着银行会从2017年底开始行动。

卡尼对议员表示，银行与保险商正在针对英国丧失大量欧盟单一市场准入的情况制定应急方案，但表示现在就对英国脱欧将有何影响作出最终决定将是“危险的”。

“如果脱欧时点定在18个月后或者更近，而脱离的程度被认为较高，那么一些金融企业就会作出决定，这是我能作出的最好指引了，”卡尼说。(完)

(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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