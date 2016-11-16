总部设在英国的银行可能在“硬脱欧”前18个月开始搬离--央行总裁卡尼

卡尼对议员表示，银行与保险商正在针对英国丧失大量欧盟单一市场准入的情况制定应急方案，但表示现在就对英国脱欧将有何影响作出最终决定将是“危险的”。

“如果脱欧时点定在18个月后或者更近，而脱离的程度被认为较高，那么一些金融企业就会作出决定，这是我能作出的最好指引了，”卡尼说。(完)