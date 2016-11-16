总部设在英国的银行可能在“硬脱欧”前18个月开始搬离--央行总裁卡尼

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月15日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，如果英国有可能“硬脱欧”，那么总部设在英国的银行可能会在脱欧前大约一年半就开始将业务迁往其他国家。
如果政府按照承诺于明年3月开始脱欧进程，可能意味着银行会从2017年底开始行动。
卡尼对议员表示，银行与保险商正在针对英国丧失大量欧盟单一市场准入的情况制定应急方案，但表示现在就对英国脱欧将有何影响作出最终决定将是“危险的”。
“如果脱欧时点定在18个月后或者更近，而脱离的程度被认为较高，那么一些金融企业就会作出决定，这是我能作出的最好指引了，”卡尼说。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。