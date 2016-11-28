英国金融：央行总裁希望给英国企业较长的退欧过渡期--星期日泰晤士报

路透伦敦11月26日 - 英国星期日泰晤士报未引述消息来源报导，英国央行总裁卡尼希望退欧后英国企业仍有两年的欧盟单一市场准入期。

该报称，卡尼上周主办与英国最大银行的两场宴会时制定了一项计划，要给企业提供较长的退欧过渡期。

报导称，根据卡尼的计划，至少在2021年以前，英国仍将受欧洲法院管辖。

相比之下，该报援引周六晚些时候刊出的特雷莎梅专访称，她希望推进退欧协议。

英国央行发言人拒绝就该报导置评。

本月稍早，卡尼对议员表示，如果能为退欧至敲定新的贸易协议这段时间制定一个过渡协议，这符合英国企业的利益，尤其是金融业。

英国央行不参与英国退欧协商，但可以对英国政府提供技术性支持。(完)