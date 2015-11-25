焦点：英国央行总裁称何时升息仍然存疑 取决于国内经济状况

资料图片：英国央行总裁卡尼在11月5日召开的记者会上讲话。 REUTERS/Jonathan Brady

路透伦敦11月24日 - 英国央行总裁卡尼表示，他不知道应该何时上调英国利率。关于英国央行可能何时将利率从纪录低位上调，他这次的说法比以前更加模糊。

“我心中的问题是何时是恰当的升息时机，而这与国内经济强度密切相关，”卡尼周二在英国议会称。

英国央行本月稍早未展示出准备升息的迹象，称即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。这让很多投资者感到意外。

卡尼当时称英国央行会在正确时机采取行动。

在那之前，卡尼称是否升息的决定将在年底变得更加清晰。但他发表这种看法的时候，全球经济放缓情况尚未加剧。而全球加剧放缓让大多数英国央行决策者持观望态度。

英国央行显得十分谨慎，与之形成鲜明对比的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)越来越清晰地发出下月可能加息的信号。

卡尼本想就可能的加息时机给予明确的指引，但是相继被英国失业率意外下降以及全球油价大跌搞得无法实现初衷。

去年英国经济增速超过了其他任何一个大型发达国家，今年或跻身表现上佳的经济体前列。但该国薪资增长水平仍低于金融危机之前，而最新的通胀数据也显示，10月份消费者物价指数(CPI)较上年同期下降。

英国央行九位货币政策委员中，近几个月仅有一位投票赞成加息。

金融市场一直以来押注英国央行首次加息的时间在2017年初，而多数分析师预计加息时间远远靠前，有可能是2016年上半年。

卡尼周二在议会讲话时称，随着经济从金融危机中复苏，中性利率水平也将上移；这表明他仍预期借贷成本最终会上升。

“我的确认为英国的实质平衡利率已经转为正值，而且随着一些不利因素...减弱，该利率很有可能继续上升，”他说。

不过卡尼也表示，生产率更有可能超过而非低于央行最近的预估，从而减轻通胀压力。货币政策委员会(MPC)中立场相对温和的委员弗利葛也持有相同观点。

英镑周二下跌，因英国央行首席经济学家霍尔丹称，他认为较之央行最新经济展望所反映的情况，目前英国经济成长和通胀面临更多下行风险。他还重申，认为该央行下一步举措可能是降息。

“我认为围绕英国GDP成长与通胀的风险明显偏向下档，情况远甚于2015年11月的通胀报告，”霍尔丹在国会财政委员会的年度声明中表示。

周二只有MPC委员福布斯的言论听起来比较偏向升息。他重申，尽管就业市场压力还不是那么强，但升息“宜早不宜迟”。(完)