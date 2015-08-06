焦点：英国央行暗示2016年初加息 英镑强势和油价下跌拖累通胀

图为一枚印有英国女王头像的2英镑硬币。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦8月6日 - 英国央行暗示明年初可能加息，只有一位决策者支持立即行动。央行并称，英镑强势意味着通胀率只会缓慢上升。

英镑大幅下跌，投资者一度将开始加息时间的预期推后至明年6月。之后英国央行总裁卡尼表示，该央行愈发接近开始结束经济刺激举措。

“开始加息的可能时点越来越近，”他对记者表示。

“但具体时间无法提前预测...简言之，还要看数据表现，”他说。之前，英国央行首次在同一天发布季度经济预估以及最近政策讨论细节。

英国央行在2009年金融危机高峰期将利率水平砍至0.5%低位，此后一直维持在该水平不动。

目前随着经济的强力复苏以及薪资终于加速上涨，有关该央行何时开始终结低利率现状的传闻逐渐升温，与美国联邦储备委员会(美联储/FED)的情况如出一辙。

卡尼警告称，投资者对利率走势或“曲线”的预期可能太过松懈。

他指出，如果根据市场对英国央行明年第二季首次升息的预期，该行预计通胀率在两年多点的时间就将开始冲破2%的目标水平。

“市场曲线反映出通胀率不是可持续地回归目标水平，因为还存在超出目标的情况，”他表示。

在接受英国镜报采访时，卡尼拒绝就年内是否加息无望表态。

卡尼三周前表示，到年底前后，有关升息时间的决定可能会“更引人关注”。他周四强调，这是他个人的观点，而且其依然这么认为。

部分分析师称，他们仍预计英国央行将在2016年前三个月内升息。

**表决结果令人意外**

周四稍早，英国央行表示，九位委员中仅有一位在8月会议上投票支持升息，即麦卡弗蒂。这样的结果令投资者感到意外。

此前路透调查访问的分析师大多预计，将有两到三位委员投票支持升息。而8比1的投票结果促使市场将首次升息时间的预期推后至2016年中。

去年，麦卡弗蒂与MPC委员威尔曾一道投票支持升息。今年1月，当油价暴跌时，两人转为支持维持利率不变。

卡尼周四发表讲话后，对2016年6月升息的押注迅速减弱。法国兴业银行利率策略师Jason Simpson称，“信息很明确：利率需要上调。现在还没有，但需要上调，每公布一份通胀报告，就又接近一步。”

美联储料将在今年升息，鲜少有分析师认为英国央行会先于美联储行动，很大一部分原因是这样做会进一步推高英镑汇率。周三英镑兑一篮子货币触及逾七年来高点。

**关注英镑**

央行强调，至少在明年中期以前，英镑升值以及油价重新下跌将如何推低通胀，同时也表示英镑汇率上升的影响有可能持续更长时间。

不过，卡尼明确指出，本币强势不能替代最终的升息。

英国央行称，部分委员认为通胀上升的力度可能强于中心预测值，暗示MPC的争论或进一步发酵。

不过，央行的系列预估以及政策讨论细节表明，其主要侧重于关注英镑升值会如何抑制通胀。

央行还指出，表现疲软的英国的生产力成长终于呈现加快趋势，这将有助于缓和通胀压力，即便最近几个月里薪资上涨意外强劲。(完)

(编译 李爽/刘秀红/许娜/郑茵 审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)

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