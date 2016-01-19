焦点：英央行委员称“耐心”对待加息 若经济放缓加剧可能赞成降息

图为一个交通标志牌，背景是伦敦金丝雀码头金融区。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦1月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，对于加息他会采取“耐心”的方式，如果英国经济放缓程度加剧，他甚至可能赞成降息。

弗利葛还表示，英国经济增长和利率可能会长期保持低位。该言论凸显出过去几个月英国央行内部风向已经发生转变，之前该行曾暗示有可能会进行金融危机以来的首次加息。

“在一定增长水平，实际利率可能会保持在远低于以往的水平，”弗利葛在加入英国央行后的首次演讲中表示。弗利葛于去年9月份加入英国央行，之前就职于一家对冲基金。

“在其他条件不变的情况下，出现上述情景的可能性令我对于加息会更加有耐心。”

过去两年英国经济增长十分强劲，提升了有关英国央行在加息方面不会落后美国联邦储备委员会(美联储/FED)很远的预期。美联储于上月进行了加息。

但英国复苏势头在去年下半年有所减弱，因全球经济放缓。通胀接近零水平，物价若出现任何上涨也会因石油价格下跌而受限。

经济分析师已经将对英国央行在危机后首次升息时间的预期推迟到今年下半年，而市场则押注2017年之前不会收紧政策。

央行总裁卡尼周二1200GMT讲话时料将讲到利率预期问题。他在去年7月表示，是否升息的决定可能在现在这个时候明朗。但那是在英国和全球经济增长出现一系列退步之前。

弗利葛在伦敦政经学院发表演讲后回答听众问题时称，英国央行下次政策决定仍可能是升息，但如果经济出现更多不佳消息，政策决定可能更加均衡。

“权衡各种可能性，我确实认为下次利率决定将是升息。但显然如果经济不断让人失望，那么可能性将比现在更低，”他称。

弗利葛称，尽管失业水平下降，但薪资没能上涨，让他感到惊讶。这种情况说明经济存在闲置产能。

之前，只有一名英国央行货币政策委员会委员--英国央行首席经济学家霍尔丹--提到过可能投票赞成降息。

对于降息，弗利葛听起来比霍尔丹要谨慎一些。他在讲话中称，在确信增长不再放缓之前，他不会支持升息，并称一系列通胀指标均显示上升。薪资增长压力“意外没有出现”。

他还说，沉重的债务负担、人口老龄化和不平等加剧可能在几十年内给英国及其他国家的经济前景蒙上阴影。

“经济或许不能恢复到危机前的平均增长和利率水平，”他说。

他并称，传统的经济模式假设增长和利率将恢复至危机前水平，应该谨慎看待这种模式，这也帮助解释了民间分析师过去为何误判英国央行的政策。

“即便我们开始升息，升息幅度或许也不会太大。另外，在利率非常低时，对坏消息做出的政策反应难以像对好消息做出的反应那么有效，这也使我对升息更有耐心，”他说。(完)