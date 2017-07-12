焦点：英央行副总裁布罗德班特对利率政策缄口不言 英镑应声下跌

路透伦敦7月11日 - 英国央行副总裁布罗德班特周二对其关于利率的看法缄口不言，促使金融市场猜测他认为尚无紧迫需要调整利率政策。

英镑兑欧元应声下跌，触及八个月低位。

布罗德班特在亚伯丁对苏格兰发展及工业协会(Scottish Council for Development and Industry)的演讲备受关注，外界将此视为聆听布罗德班特有关利率看法的机会；自英国央行货币政策委员会在上个月出人意料地接近在10年中首次升息以来，他就一直未公开发表过讲话。

但他周二的言论并未给出什么线索。

布罗德班特谈论了英国与欧盟间贸易的削弱将如何损害双方经济并造成物价上涨。

上周，商界人士向英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)施压，要求她达成协议，让英国在不到两年后能够平稳退欧，并称骤然退出将阻碍贸易和投资。

布罗德班特表示，如果英国不能与欧盟轻松地展开贸易，最终将不得不生产更多当前依靠进口、自身生产效率较低的产品。

“在所有其他条件不变的情况下，第一个转变--退出服务出口--将倾向于降低英国收入，第二个转变是会提高食品和机械等产品的成本，”他说。

“贸易实际上是互惠的，可以降低我们各方的成本，”他补充称。

但他没有谈及对利率的看法。

**英国央行投票**

英国央行货币政策委员会上次会议以5:3的投票结果决定维持利率在0.25%的纪录低位不变，之后英国央行总裁卡尼和首席经济学家霍尔丹均表达出可以考虑今年加息的一定意愿。他们之前都投票赞成维持利率不变。

几位分析师曾表示，负责货币政策的副总裁布罗德班特的看法，将是评估该央行加息可能性的关键。这将是英国央行10年来的首次加息。

自2014年接手央行副总裁职务后，布罗德班特尚未对卡尼的看法表示过反对意见。

而在本月接任前货币政策委员会(MPC)福布斯的新任委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)也尚未公开表示意见。

“在8月MPC会议之前，大家只能将就凑合着去了解布罗德班特的看法。如此一来，鉴于近期出口数据疲弱，我会认为这将显示投票结果将是‘维持不变’，”券商Panmure Gordon首席分析师Simon French的推文表示。

随着英国退欧协商的进行，布罗德班特之前对经济前景的语调较为谨慎。

他在3月曾说英国出口商不能永远依赖去年退欧公投后创造出的“甜蜜点”。

上周，MPC委员麦卡弗蒂与桑德斯表示，对于出口与投资协助抵销消费者支出放缓的能力感到乐观。(完)