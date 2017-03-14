英国央行副总裁霍格辞职 因未申报利益冲突事宜

路透伦敦3月14日 - 英国央行称，霍格(Charlotte Hogg)已辞去负责银行和市场事务的副总裁职位以及首席运营官职务。之前霍格未申报其兄弟在巴克莱任职会带来潜在利益冲突的事宜。

“霍格选择从英国央行辞职，我深感遗憾，但我完全尊重她的决定，她认为这是最佳的处理办法，”英国央行总裁卡尼在声明中称。