英国央行副总裁霍格辞职 因未申报利益冲突事宜

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月14日 - 英国央行称，霍格(Charlotte Hogg)已辞去负责银行和市场事务的副总裁职位以及首席运营官职务。之前霍格未申报其兄弟在巴克莱任职会带来潜在利益冲突的事宜。
“霍格选择从英国央行辞职，我深感遗憾，但我完全尊重她的决定，她认为这是最佳的处理办法，”英国央行总裁卡尼在声明中称。
周二稍早，英国下议院财政委员会在一份报告中称，不再认为霍格适合继续其职务。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。