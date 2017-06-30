英国央行首席经济学家霍尔丹称需严肃考虑加息可能性--BBC（更新版）

路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周四说，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀。英国通胀率已超出央行目标，而且势将进一步上升。

上周，霍尔丹说他今年可能在央行会议中投票支持升息，这让金融市场大感意外，外界更加揣测英国央行或将10年来第一次升息。

我们需要严肃考虑加息的可能性，以抑制生活成本的攀升，”霍尔丹在造访威尔士期间告诉英国广播公司(BBC)。

“目前我们对利率水平感到满意，但需要警惕未来的形势。”

英国通胀率为2.9%，处于近四年最高水平，令消费者更加捉襟见肘。本月英国大选没有明显胜负，消费者目前面临着对于政治不确定性的更进一步担忧。

在十年来购买力大都下降后，工人薪资涨幅已再度开始落后于通胀上涨速度，对此央行总裁卡尼已表示，需要先改善这一情况，之后他才会考虑升息。

卡尼还希望看看未来数月英国退欧进程对英国经济的影响。

霍尔丹对BBC称，生产率增长偏低是导致薪资缺乏增长的最大原因之一。

霍尔丹周四接受另一个专访时表示，制定利率政策时需考虑将持续性高通胀的风险降至最低。

“最重要的是，在制定利率政策时需防止通胀升高的情况变得更根深蒂固，”霍尔丹对英国卫报表示。

霍尔丹表示，除了超过央行2.0%的通胀目标以外，高通胀令人担忧的另一大原因是影响到最穷困民众。(完)