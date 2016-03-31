英国央行总裁称仅靠货币政策无法解决全球困境

路透东京3月31日 - 英国金融稳定委员会(FSB)主席暨英国央行总裁卡尼周四警告称，在名义成长低迷的环境下，全球各国央行决策者面临的挑战不能单独依靠超宽松货币政策来解决。

卡尼表示，全球经济的最薄弱的环节在于，较低名义成长率和低利率环境给公司、主权国家、银行获利能力和决策者都带来巨大挑战。

“低名义成长环境带来的挑战将无法仅靠货币政策来应对，对此已经有清晰的认识，并且过去数年的发展也进一步加强了这种状况。”卡尼在东京参加完一场会议后表示。

他还警告称，如果低名义成长环境持续数年之久，有可能会抵消央行决策者和银行业为重建持续和稳固金融体系所作出的一些努力。

“到头来，如果没有能够获利的金融机构，那么渐渐地，韧性就遭到削弱。这其中的核心课题并不在于货币政策或金融稳定政策。但它确实牵涉到加强生产力所需的结构性政策，以及重振我国经济的努力，”他称。

一名记者问及对于日本央行1月实施负利率政策有何看法时，卡尼并未正面回应。

他表示，对于如何设计最佳货币政策框架，尽可能放大对国内经济的影响，20国集团(G20)的央行总裁在2月上海会议上，进行了很有建设性的讨论。(完)