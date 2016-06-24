英国央行称将采取所有必要措施确保货币和金融稳定性

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”

“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。