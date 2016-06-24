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国际财经 | 2016年 6月 24日 星期五 15:04 BJT

英国央行称将采取所有必要措施确保货币和金融稳定性

路透伦敦6月24日 - 英国央行称，将采取所有必要措施确保货币和金融稳定性。此前英国民众投票确定将退出欧盟，引发英镑大跌10%，英国经济料将遭受冲击。

“英国央行正在密切关注局势发展，”该央行在一份声明中称。

“央行已制定广泛应急计划，并且与财政部、其他国内机构以及海外央行密切合作。”

英镑兑美元周五稍早跌至31年低位，因当时公布的公投部分结果显示退欧阵营将获胜。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦/张明钧)

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