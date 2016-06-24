英国央行称将采取所有必要措施确保货币和金融稳定性

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透伦敦6月24日 - 英国央行称，将采取所有必要措施确保货币和金融稳定性。此前英国民众投票确定将退出欧盟，引发英镑大跌10%，英国经济料将遭受冲击。
“英国央行正在密切关注局势发展，”该央行在一份声明中称。
“央行已制定广泛应急计划，并且与财政部、其他国内机构以及海外央行密切合作。”
英镑兑美元周五稍早跌至31年低位，因当时公布的公投部分结果显示退欧阵营将获胜。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦/张明钧)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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