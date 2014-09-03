分析：升息遭遇英国大选 货币政策沦为选战议题

路透伦敦9月2日 - 由于英国大选和央行升息时间可能要重叠，政客与央行官员对彼此的关注可能比以往任何时候都要紧密。

随着夏季结束，议会和英国央行恢复工作，2015年5月7日大选临近可能成为央行考虑何时升息的一个关键因素。这将是英国央行自金融危机以来首次升息。

本届政府究竟是在经济复苏方面有功，还是在生活标准严重下滑方面有过？英国政坛对此存在尖锐争执。央行自2007年以来的首次升息，将成为这场势均力敌的竞选中的重要话题。

上月两名央行货币政策委员投票支持升息，在增长加快及失业率下滑的情况下，可能有更多委员同意在未来数月给经济降温。

在理论上，大选日期应该对英国央行没有影响，自1998年以来英国央行在决策上一直享有独立性；央行总裁卡尼今年稍早也表示，政治周期应该不会影响英国央行的升息决定。

但历史上，英国几乎从来没有在大选前夕上调过利率。最近一次大选前不到六个月加息还是在1955年。

“大选的时间令货币政策制定进程复杂化，”Investec的分析师Philip Shaw称，“有可能成为一个政治难题。”

**早比晚好？**

英国央行通常在作出新的经济预估的月份调整政策--2月、5月、8月和11月。

Shaw称，避免在竞选活动达到高峰之际首次加息的一个方法是，英国央行提前而不是推后行动。

央行可以最早在11月开始加息，明年2月再次加息，然后宣布暂停加息直至政治形势更为明朗。

但今年11月首次加息将严重依赖于薪资即将更强劲增长的迹象，而目前为止这种情况尚未出现。分析师还认为11月过早--最近的路透调查预计央行明年2月首次加息。

央行已经将5月政策决定的时间推迟四天，正常情况刚好与大选在同一天。

不过即便央行愿意等这么长时间，5月可能也不是好时机，因新政府可能要制定新政策，或商讨组成联合政府。而且这可能在选举前最后几周刺激升息臆测。

汇丰控股首席英国经济分析师称，大选可能使英国央行难以在5月升息，不过如果提前升息，对政府可能不是坏事。

“经济增速现如此之高...政府可以把这作为经济进一步正常化的论据，也让储户松口气，”他称。

**支持保守党的选民可以接受升息**

11月升息将挑战升息对现任政府不利的传统观点：民调目前显示，升息可能不会导致保守党损失选票。该党在民调中落后于工党几个百分点。

调查公司YouGov上个月的调查报告显示，33%的潜在选民称如果加息自己的境况将改善，同时仅有23%的潜在选民希望降息。

年纪较大的选民更加依赖储蓄，也倾向于支持保守党，他们通常希望加息。但背负抵押贷款的年轻选民则正好相反。

总之，竞选活动对加息时机的影响，将在很大程度上取决于政府能否将加息描述为经济复苏的一个佐证，而不是强化了工党所谓的生活成本危机。

YouGov副董事Anthony Wells表示，政府可能倾向于维持利率不变，以防在预期十分艰难的竞选活动中节外生枝。

不过，倘若英国央行真的加息，保守党至少也可以从过往的经历中获得一些安慰。上一次英国央行在大选前加息出现在1955年，当时保守党保住了执政党地位，而且扩大了多数优势。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张荻)

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