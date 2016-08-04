英国央行2009年以来首次降息 重启债券购买

油价上涨 沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透伦敦8月4日 - 英国央行周四降息，为2009年以来首见，并称其将买进600亿英镑的政府公债以缓解英国公投退欧的打击。
央行表示，其预期经济2016年余下时间将会迟滞，且明年整年经济将成长疲弱，并将指标利率从0.5%调降至0.25%，与市场预期一致。
但央行并推出两个新的计划，其一是买进100亿英镑的高等级公司债，其二是可能最高达1,000亿英镑，以确保在降息后银行能继续放款。
大多数的货币政策委员会(MPC)委员并预期，如果经济表现和预测地一样糟，今年将银行利率将再次调降至“接近但略高于零”。
“在英国公投退欧后，汇率已下跌，且短中期的经济成长前景已明显走弱，”央行在季度通胀报告中表示。
决策者对于该如何回应并非全然一致。银行利率调降和期限融资计划(TFS)则得到一致支持。
但有三位决策者--福布斯、麦卡弗蒂及威尔，反对将量化宽松计划的政府公债购买目标从3,750亿美元至4,350亿美元。
福布斯并反对购买公司债，此举英国央行在金融危机过后曾短暂实施过，但对协助市场运作的作用要大过于提振经济成长。
许多分析师预期福布斯将反对降息，她上个月曾表示，央行不应该恐慌，反而应该等待更多数据来评估英国经济放缓的程度。
许多企业调查显示，英国经济大幅放缓，而且甚至可能进入衰退。
英国央行维持今年经济成长2.0%的预测不变，因经济今年上半年的扩张快于5月的预期。
但2017年经济成长率调降至只有0.8%，之前预估为2.3%，这是两份通胀报告的预估值的最大降幅，还超过金融危机时的情况。2018年经济成长率预估降至1.8%。
英国央行并大幅调高通胀预估，因英镑自金融危机以来大跌，预测在2018年和2019年通胀率将达2.4%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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