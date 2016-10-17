英国央行副总裁称公投退欧后英镑贬值是经济“缓冲器”--电台

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月17日 - 英国央行副总裁布罗德班特周一在电台播出的专访中表示，英国公投退欧后，英镑贬值已起到重要的经济缓冲器的作用。
“具备弹性的汇率是极为重要的事，尤其是当经济所面临的冲击与贸易伙伴国大不相同的时候，”布罗德班特对BBC Radio 5表示。
“以公投的情况来说，我们的确有这些冲击之一。让汇率做出反应，我认为这是极重要的缓冲器。”(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。