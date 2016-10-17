英国央行副总裁称公投退欧后英镑贬值是经济“缓冲器”--电台

路透伦敦10月17日 - 英国央行副总裁布罗德班特周一在电台播出的专访中表示，英国公投退欧后，英镑贬值已起到重要的经济缓冲器的作用。

“具备弹性的汇率是极为重要的事，尤其是当经济所面临的冲击与贸易伙伴国大不相同的时候，”布罗德班特对BBC Radio 5表示。

“以公投的情况来说，我们的确有这些冲击之一。让汇率做出反应，我认为这是极重要的缓冲器。”(完)