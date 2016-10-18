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国际财经 | 2016年 10月 18日 星期二 10:22 BJT

英国央行副总裁称不会为达成通胀目标而冒损害经济的风险升息

路透伦敦10月17日 - 英国央行副总裁布罗德班特称，如果升息有可能会损害经济，央行不会为了达成2%的通胀目标而去升息。对布罗德班特的专访内容在周一发布。

英国广播公司(BBC)引述布罗德班特称，升息可能会带来“不良后果”，例如经济增速较低以及失业率更高等。

他的讲话与英国央行总裁卡尼的说法相似。卡尼周五称，他愿意允许通胀“略”高于央行目标水准，以帮助经济成长。(完)

(编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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