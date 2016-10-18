英国央行副总裁称不会为达成通胀目标而冒损害经济的风险升息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月17日 - 英国央行副总裁布罗德班特称，如果升息有可能会损害经济，央行不会为了达成2%的通胀目标而去升息。对布罗德班特的专访内容在周一发布。
英国广播公司(BBC)引述布罗德班特称，升息可能会带来“不良后果”，例如经济增速较低以及失业率更高等。
他的讲话与英国央行总裁卡尼的说法相似。卡尼周五称，他愿意允许通胀“略”高于央行目标水准，以帮助经济成长。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。