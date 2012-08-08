英国央行大幅下修中期经济成长预估

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦8月8日电---英国央行大幅下修英国经济中期成长预估,因担忧金融危机以来损及成长的因素可能比先前预想的持续更久.
英国央行在季度通胀报告中称,英国两年後经济年成长率可能在2%左右,远低於三个月前预估的2.67%.
这与英国央行以往预估形成重大落差,央行先前的预估通常预期经济成长强劲反弹,尽管时有短期疲弱现象出现.
"预测期间的下半年国内生产总值(GDP)增幅比较可能会低於历史平均水平,而不是高於.这个前景较5月报告疲软,反映金融危机以来造成成长疲弱的要素或许仍然存在,"报告称.
英国经济在2011年末陷入四年来的第二次衰退,因欧元区债务危机和政府撙节措施愈发给经济带来压力.
上月政府数据显示,英国2012年第二季GDP较前季萎缩0.7%,因潮湿天气和额外公共假期加剧了既有问题.
为了改善经济放缓问题,英国央行在7月重新启动了资产购买机会,承诺将在接下来的四个月期间再买入500亿英镑的英国政府公债,使得购债总额上升到3,750亿英镑.
英国央行和政府还推出了一项联合方案,向银行提供廉价资金,前提是这些银行要向购屋者和企业放贷,同时,若银行在危机中缺乏流动性,这项方案将确保银行可获得紧急资金.
英国央行表示,英国经济短期内可能温和抬头,这是因通胀降低导致实际收入增长,且受助于资产购买计划和前述银行融资计划带来的益处.
英国通胀率去年9月触及三年高点5.2%,之後急降,在6月降至2.4%.英国央行预计通胀率短期将进一步下跌,在今年最後三个月降至2.1%上下,但其後可能小幅走高,然後从2013年末之後平均低於2%.
但是英国央行表示,央行比此前更加担忧低速成长不一定会压低通胀率.这可能会限制央行未来刺激经济的能力.
英国央行表示,"近几年的需求低迷成长,看似伴随着低於水准的供给增长."
央行称,"影响成长前景的不确定性来源,部分对於闲置产能以及通胀或许只有有限影响."
英国央行预测两年後的通胀率略低於1.7%,高於或低於2%的机率大致相当.
央行称,欧债危机依然是英国经济最大的风险.
2月时,英国央行预计通胀率将在今年年底降至2%之下.(完)
--编译 王冠中/田建华/洪曦;审校 蔡美珍
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