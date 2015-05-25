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时事要闻 | 2015年 5月 25日 星期一 08:26 BJT

英国央行在电邮泄密后证实计划对英国退出欧盟的潜在影响进行评估

路透伦敦5月23日 - 英国央行在一则声明中称，该央行计划对英国可能退出欧盟的影响进行评估，从而证实了该央行之前无意间发送给媒体的一封电邮。该邮件谈到了这一被认为是保密的研究项目。

英国卫报之前报导，英国央行一位高级官员的助手在电邮中称，该项目应该对央行大部分工作人员保密，若有记者问及此事，应该告知其英国央行正在考虑广泛的欧洲经济问题。

英国首相卡梅伦承诺，将重塑英国与欧盟的关系，之后将在2017年底就英国是否脱离欧盟举行公投。卡梅伦在5月7日的大选中获得连任。

正如去年的苏格兰独立公投一样，英国央行也竭力避免暗示，该央行卷入政治争议。

英国央行在周五晚间发布的声明中证实，央行打算开始进行评估。

“英国央行对一项阐述过的政府政策进行评估，这不足为奇，”该央行在其网站发布的声明中称。(完)

(编译 汪红英 审校 郑茵)

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