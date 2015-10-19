英央行将发布报告 阐述英国的欧盟成员地位对其有何影响

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦10月19日 - 英国央行将于周三公布一份报告，详细阐述英国的欧盟成员国地位，对于该央行管理经济以及保护国内银行业的能力有何影响。
该报告将于周三1700GMT发布，届时央行总裁卡尼预定将发表演讲。
英国首相卡梅伦已承诺将在2017年底之前，就英国是否留在欧盟举行公投。英国央行在5月曾无意中透露，其正在研究英国脱离欧盟的影响。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。