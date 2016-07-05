英国央行称金融稳定前景面临挑战 放松银行业监管

路透伦敦7月5日 - 英国央行周二采取措施，确保英国银行业者维持放贷，保险业者不抛售公司债，因英国公投退出欧盟料开启一段“具有挑战性”的时期。

央行官员们称，公投前曾预见到的风险开始变为现实，其中包括商业地产。英国保险公司标准人寿(SL.L)旗下基金事业标准人寿投资周一称，已暂停旗下英国房地产基金所有交易。

英国央行还称正密切观察投资者为英国经常帐赤字提供融通的意愿，以及家庭负债高企情况和全球经济疲软前景。

“有证据表明一些风险已开始成真。英国金融稳定性的当前展望具有挑战性，”英国央行称。央行金融政策委员会在公投之后举行了两次会议。

6月24日英国公投结果为决定脱欧后，英镑兑美元下跌近10%，英国银行股暴跌五分之一，英国首相卡梅伦宣布将辞职。

卡梅伦所属的执政党--保守党正在选举新领袖。选出的新领袖将决定何时以及以何条件脱离欧盟。

英国央行金融政策委员会表示，将撤回3月所做的一项决定。该决定要求增加银行必须在信贷周期良好阶段所持的资本数量。

英国央行表示，所谓的逆周期资本缓冲(CCB)保持在零至少直到2017年6月，将把银行的资本要求减少57亿英镑，由此可能额外释出1,500亿英镑用于放贷。

“FPC随时准备采取行动，以确保资本和流动性缓冲可以在需要时提取，以支持信贷供应和市场运转，”英国央行表示。

一些业内人士告诉路透，英国央行自6月24日以来一直严密监控市场动向，力度甚至都大过了2008年金融危机期间。

经历最初的市场震荡之后，英国银行业者对于上周央行六个月流动性标售活动的需求不是很高，不过英国央行在周四称，这种正常每月进行的标售将继续每周一次，用作预防措施。

英国央行总裁卡尼也表态称，他认为英国央行将需要在夏季降息，并可能提供其他刺激措施，来缓解公投退欧带来的冲击。

但他还表示，英国央行并不能完全消除这种冲击，而且他曾在公投前警告称，如果公投退欧，英国经济有可能会陷入衰退。

英国公债收益率亦跌至纪录低位，严重打压退休基金和保险业者，因他们几乎无法赚取回报来偿还长期债务。

英国央行称，将给予保险业者更长的时间以适应欧盟新的资本规定，这样随着利率下降，他们不用因感觉压力重重而抛售企业债，以避免高昂的资本支出。

“这些措施缓解了那些规定的影响，”英国央行称。

公投前消费者借贷以10年来最快速度增长，而抵押贷款略微下降。

英央行称，将密切关注购房出租抵押贷款行业，以防随着房价下跌、负债家庭数量增加，导致房东增加房屋出售。

该央行还担心，投资者对英国资产需求下降，以及商业地产的棘手问题，使企业更难利用他们的资产作为担保，以获得贷款。(完)