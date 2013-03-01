英国央行渴求思想创新 各类政策选项百花齐放

* 负利率和新信贷方案隐现

* 开放性思路与以往对比鲜明

* 面对疲弱经济与新总裁，英国央行渴求创新

路透伦敦2月28日 - 被称作“针线街老妇人”的英国央行突然之间各种思路百花齐放，从负利率到承诺长期购债等方案均在讨论之列。

这到底是因为新总裁即将上任，还是英国经济形势明显恶化使然。

仅仅几周之前，多数分析师都不曾预计今年英国央行会改变政策，至少在新总裁卡尼7月上任之前不会。

现任总裁金恩对货币政策在使经济复苏方面能起多大作用产生质疑，通货膨胀居高不下，使官员们在向经济注入更多货币时感到进退两难。

不过上周，英国央行的政策会议记录意外显示，金恩和市场专家费希尔联手坚定的鸽派迈尔斯站在了少数派一方，支持新的资产购买计划。

与之具有同样重要意义的是，此后决策者们表示，他们考虑了一系列其他选项来刺激需求，从收取银行在央行存款的费用，到为企业的日常借款提供融资。

这似乎与英国央行的保守文化相决裂，前央行货币政策委员普森称这种文化使其在任职期间感到“愤怒”。

“过去他们曾讨论过其他潜在的政策选项，”CapitalEconomics首席英国分析师Vicky Redwood表示。“但最终似乎还是回到老路上...这部分是因为经济还没有开始复苏。"

英国正濒临四年内的第三次衰退，其主要的欧元区贸易伙伴也处境不佳，而且在信贷评级遭下调之后，政府承诺要进一步缩减支出。

这场思想的盛宴适逢美国联邦储备委员会(美联储,FED)和日本央行均采取了有别于以往的策略，或承诺不设上限购买公债，或上调通胀率目标。

货币市场已经做出反应。日圆兑美元下跌，英镑处于两年半低点，这部分是由于英国央行决策者表示，他们并不担心英镑贬值对通胀产生的暂时影响，因为需要英镑贬值来帮助缩减贸易逆差。

**太狭隘？**

据说，英国央行很不想在经济需要更多助力的时候，让外界认为它仅会仰赖两、三种政策工具─利率、购债、以及刺激银行业放贷的新计画。

“央行想展现的是，首先、他们希望放松政策；其次、他们有一系列可用的选项。他们还未祭出所有的刺激举措--但有一段时间央行给人的感觉确实是招数已尽。”花旗首席英国经济分析师Michael Saunders说。

决策者的态度已较以往更清晰。比如说，他们相信以量化宽松搭配购债，对振兴经济仍有助益，尽管有些官员认为还有其他更好的选项。

而如果资产购置计画真的重启，那么推进的节奏可能和以往不同。金恩、迈尔斯和费希尔都支持将该计画规模增加250亿英镑。但费希尔周二表示，这可能只是长期措施的第一步，这使得英国央行比以往更向美联储现在使用的资产购置计画靠拢。

**卡尼驾到**

Capital分析师Redwood认为，央行某些新思维背后的影舞者可能是未来的新总裁卡尼。

“有很多传闻说卡尼上任之后将如何改善现状，所以央行官员们可能希望被看到他们已把这些事安排好。”她说。

担任加拿大央行总裁时，卡尼倡导明确的利率指导原则─要让市场明确知晓应该期待什么─但英国央行却常回避这么做。

2月的英国央行政策会议纪录显示，负利率以及其他政策选项，例如购进英国公债以外的资产等，都曾被列入考虑，而且也获得认同─这种情况以前曾多次出现过。

但这次情况可能不一样，部分是因为央行在2012年8月推出以融资换贷款计画获得成功回响，让央行更有信心。

只要经济有需求，而英国央行又不愿将指标利率降得比0.5%的纪录低位还要低的话，英国央行可能仍将浮现一些新想法.(完)

(编译 李春喜/李婷仪; 审校 高琦/许娜)

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