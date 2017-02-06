焦点：英国央行上调经济增长预估 又被翻去年警告脱欧的旧账

路透伦敦2月3日 - 英国央行的最新经济展望更加乐观，但也让外界重新关注央行去年对快速彻底脱欧所发的警告，央行为此再度感受到压力。

反欧盟的报纸周五刊文指责总裁卡尼给央行搞了个180度的转向。“随着经济持续好转，央行还会继续被打脸，”《每日快报》称。

英国央行周四上调今年经济增长预测至2.0%，让投资者大感意外。三个月前央行预计的增幅为1.4%，公投后的首次预估增幅更是只有0.8%。

路透1月调查中50位民间分析师仅有一人的预测高于央行的新预估值，伦敦金融城的一些人大跌眼镜。英国央行还小幅上修了随后两年的经济增长预估值。

与此同时，卡尼及其同僚还调降了他们对接下来三年通胀率的预估。这或许可让他们更容易不让经济很快就面临更高利率的考验。

卡尼周四被一名记者问及他是否担心英国央行的新预估，可能被证明会像8月的预估那样刚愎自用时，他表示如今情况不同了。央行的预估会影响金融市场的投资和企业的支出决定。

“去年夏季，我们处在非常特殊的情况下，”他说。

去年6月公投后数周的一系列调查显示，7月消费者和企业的信心崩溃，并让英国央行相信衰退就要到来。

但实际上，信心几乎立马回升，而且英国经济在公投后几乎没有畏缩。

但对于英国央行8月降息至纪录新低并扩大购债计划的决定，卡尼并不后悔。他认为那次行动是后来经济有强劲表现的部分原因。

“现在看来，当时委员会作出的判断是正确的”他表示，“我们仍坚持这个立场......”

英国央行对经济的新看法在一定程度上取决于8月时很难预料到的一些因素，主要包括特朗普当选美国总统，以及英国政府去年底放松撙节目标。

**预测水平差强人意**

央行官员对于未能准确预测经济表现的批评并不陌生。

与英国央行一样，美联储也未能预见到金融危机后经济复苏如此缓慢。欧洲央行2011年加息以应对通胀上升，但随着欧元区危机加深，最后却只能在当年稍晚改弦易辙。

英国央行首席经济学家霍尔丹上个月表示，说央行曾误判了英国退欧公投的最初影响“说得没错”，但他仍相信经济长期将受到重压。

持平而论，全球许多最大型银行在英退对经济影响的观点上，判断得比英国央行还要脱靶。路透8月一份调查的多数受访分析师说，英国将步入衰退，当时英国央行预测经济仍将增长，尽管增幅极小。

英国央行学到的一个教训或许是，别那么依赖消费者及企业调查--那些调查去年7月提供了衰落的错误信号--而是应多看看经济增长动能如何可能比普遍预期更好地禁得起政治冲击。

英国央行副总裁布罗德班特称，央行即将要讨论调查指标及未来增长间的关联了，这是其5月对预测进行年度评估的一部分。

但他承认，修改央行模型也不太可能让央行在判断上零失误。(完)