英国央行放款融资计划令企业对经济更乐观

路透伦敦5月13日 - 英国工业联盟(CBI)周一表示，英国企业近几个月来对于经济变得更加乐观，因在央行融资计划的协助下，经济复苏正加快步伐。

CBI表示，企业对于未来的看法已略为转变，但CBI仍维持对英国经济成长的预期不变，2013年料成长1%，2014年成长2%，和2月时预估相同。

“在CBI企业成员中，有种普遍的感觉是对未来的看法变得光明一些，”CBI主管John Cridland向记者表示。

他的评估认为经济正从“持平迈向成长”，因4月调查显示服务业、制造业及建筑业动能增强，这为英国国内生产总值(GDP)在今年第一季回升奠定了基础。

CBI预期季度GDP成长率将比今年第一季和第二季的0.3%有所加快，在2014年第三季达到0.4%，第四季为0.5-0.6%。

CBI表示，放款融资计划(Funding for Lending Scheme)对经济带来正面的效应，且将继续支撑经济。

英国央行稍早决定将放款融资计划延长一年至2015年1月底。Cridland尤其乐见计划延长，CBI指出，和活络抵押贷款比起来，该计划必须要更多时间才能对小型企业贷款产生效益。

“但当我和小型企业对话时，他们表示已经见到计划对(信贷)成本带来的效应，成本降低会使资金更容易取得，”他说。

“而当我和银行交谈时...他们则是保持乐观，认为随着时间推进，贷款融资计画可能让他们进行更多的放款业务。”(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)

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