英国央行宣布维持利率在0.5%不变 但扩大资产购买规模

路透伦敦7月5日电---英国央行周四启动第三轮货币刺激措施,宣布其将重新开动印钞机并购买500亿英镑资产,以帮助经济摆脱衰退.

央行此举在市场广泛预期之中.此前英国央行总裁金恩曾於上月表示,自央行5月暂停第二轮资产购买以来,英国经济前景已经恶化.

央行迄今已经购买3,250亿英镑政府公债,周四宣布的资产购买措施将总规模扩大至3,750亿英镑.

尽管上月希腊选举避免了最坏局面,但欧债危机继续发酵,愈加打压全球经济.

欧洲央行稍晚料宣布降息,尽管英国央行宣布维持利率於0.5%不变,英国利率自2009年3月开始一直持於该水准.

根据官方数据,英国经济自去年末开始陷入衰退,民间部门数据同样显示经济放缓.

通胀率降至2.8%,缓解了导致英国央行5月暂停刺激举措的担忧,但仍远高於央行2%的目标.

英国央行表示,购买政府公债通过鼓励其他投资者购买较高风险资产以帮助经济增长,让大型企业更容易通过债市或股市进行融资.批评人士指出,英国央行有必要采取更多行动,促使信贷向小型企业流动.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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