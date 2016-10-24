英国央行副总裁称金融监管的全球化合作仍存很大障碍

路透伦敦10月24日 - 英国央行副总裁夏菲克周一表示，不同国家金融监管机构之间的合作，仍存在很大的障碍，尽管他们所面临的诸多风险本质上是一样的。

夏菲克表示，即便是监管机构能够控制国内银行的放贷增速，海外贷款仍能对金融危机的风险构成重大影响。

她在由英国央行、国际货币基金组织(IMF)和香港金管局举办的一次会议上表示，各监管机构又不愿超越国界来进行政策考量。

“各国从全球化中的获益分配不平衡，已经引发了对国际合作的怀疑，”她说，“因此，要证明这一点无疑需要大量证据，其中包括在设定国内政策时需要考虑其它国家的利益。”(完)