英国央行副总裁称金融监管的全球化合作仍存很大障碍

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月24日 - 英国央行副总裁夏菲克周一表示，不同国家金融监管机构之间的合作，仍存在很大的障碍，尽管他们所面临的诸多风险本质上是一样的。
夏菲克表示，即便是监管机构能够控制国内银行的放贷增速，海外贷款仍能对金融危机的风险构成重大影响。
她在由英国央行、国际货币基金组织(IMF)和香港金管局举办的一次会议上表示，各监管机构又不愿超越国界来进行政策考量。
“各国从全球化中的获益分配不平衡，已经引发了对国际合作的怀疑，”她说，“因此，要证明这一点无疑需要大量证据，其中包括在设定国内政策时需要考虑其它国家的利益。”(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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