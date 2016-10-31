英国央行总裁卡尼2018年或将走人 不接受任期延长三年--媒体

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦10月30日 - 英国报纸周末报导，央行总裁卡尼不太可能接受将任期延长三年的选项，且可能最快周四宣布其决定。
卡尼曾公开表示，将在年底前决定五年任期届满后是否续任。卡尼于2013年7月加入英国央行，任期为五年。他将在周四举行季度记者会。
英国星期日泰晤士报报导，卡尼对首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)办公室不满，且与财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)的前任奥斯本的关系较佳。卡尼是由奥斯本所延揽的。
商务大臣克拉克(Greg Clark)周日对英国广播公司(BBC)表示，卡尼是一项出色的任命。”
周六版的泰晤士报先前曾报导，卡尼想要在2018年离开更多是出于个人原因。
“市里一些认识这位总裁的高层人物称，他们相信他选择2018年返回加拿大的可能性居多，他家庭的感受令人关切，”泰晤士报曾报导称。
“他在2018年之前离开的暗示已被断然否定，”报纸补充称，他在周四记者会或者更晚些时候在议会出席听证会时，可能会发表一项声明。
英国央行拒绝对泰晤士报的文章进行评论，并提到卡尼此前就这一问题发表过的公开声明。
星期日泰晤士报称，政府官员预计卡尼不会早在周四就宣布离开，并称卡尼的朋友预计他会一直留任到2018年。(完)
(编译 戴素萍/郑茵 审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。