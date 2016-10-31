英国央行总裁卡尼2018年或将走人 不接受任期延长三年--媒体

路透伦敦10月30日 - 英国报纸周末报导，央行总裁卡尼不太可能接受将任期延长三年的选项，且可能最快周四宣布其决定。

卡尼曾公开表示，将在年底前决定五年任期届满后是否续任。卡尼于2013年7月加入英国央行，任期为五年。他将在周四举行季度记者会。

英国星期日泰晤士报报导，卡尼对首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)办公室不满，且与财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)的前任奥斯本的关系较佳。卡尼是由奥斯本所延揽的。

商务大臣克拉克(Greg Clark)周日对英国广播公司(BBC)表示，卡尼是一项出色的任命。”

周六版的泰晤士报先前曾报导，卡尼想要在2018年离开更多是出于个人原因。

“市里一些认识这位总裁的高层人物称，他们相信他选择2018年返回加拿大的可能性居多，他家庭的感受令人关切，”泰晤士报曾报导称。

“他在2018年之前离开的暗示已被断然否定，”报纸补充称，他在周四记者会或者更晚些时候在议会出席听证会时，可能会发表一项声明。

英国央行拒绝对泰晤士报的文章进行评论，并提到卡尼此前就这一问题发表过的公开声明。

星期日泰晤士报称，政府官员预计卡尼不会早在周四就宣布离开，并称卡尼的朋友预计他会一直留任到2018年。(完)