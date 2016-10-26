英国央行总裁卡尼称不能无视英镑“相当明显的”下跌

路透伦敦10月25日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，随着决策者下周将考虑是否降息，央行无法忽略英镑下跌对通胀的影响。

卡尼还对议员们称，政治层面的批评不会影响到他是否留任英国央行总裁的决定，但警告称任何对央行独立性的干预都将损及英镑和并推升政府借贷成本。

英镑周二挫至10月7日“闪崩”以来的低点，但在卡尼于英国上议院发表讲话时收复部分失地。

“央行货币政策委员会(MPC)不能对通胀率大幅上升视而不见，”他认为英镑近几周的贬值“相当明显”。

他并称，下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。

“英镑开始真正出现震荡，是因为触发第50条(并启动脱欧谈判)的时间点、以及市场对英国和欧盟间未来可能建立何种关系的看法--我必须强调这是市场的看法--变得更加明确，”卡尼称。

他称“这一看法也很有可能是错误的，”英国央行在试图厘清英镑疲弱对通胀的影响时，必须判断英镑弱势可能持续多久。

卡尼称他不会受政治因素左右，他在权衡是否要在2018年任期届满后继续担任英国央行总裁。

卡尼是加拿大人，他应在年底前宣布是否选择续任英国央行总裁到2021年。

“这完全是个人的选择，不应从这个决定中对政府政策进行任何解读，无论是实际的、想象的、潜在的还是过去的政策，”他说道。“这是一个要求全神贯注而投入的角色，我想要尽我所能地达到这些要求，但影响因素仅止于此。”

卡尼称，他不认为首相特雷莎梅在谈及低利率的“负面影响”时，是在提议对货币政策的决策过程进行调整。

但他也受到了保守党其他成员的批评，曾参与党首竞争的高文浩(Michael Gove)周五就称，卡尼对于批评之声太过敏感。(完)