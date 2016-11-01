焦点：饱受批评的英央行总裁卡尼决定延长一年任期 助英国平稳脱欧

路透伦敦10月31日 - 英国央行总裁卡尼周一表示，他将在总裁任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但届时他仍要比一个完整的任期提早两年离开。

卡尼可以选择干到2021年，但这位加拿大人决定不干满八年任期。他在6月公投前警告英国脱欧可能面临经济风险，因而受到支持脱欧派政治人士的严厉批评。

“我很荣幸，将我作为总裁服务的时间再延长一年，直到2019年6月底，”他在给财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)的信中说到。英国央行公开了这封信。

“将我的在任时间延长到预计(英国脱离欧盟要经过的里斯本条约)第50条程序期之后，应有助于确保英国向与欧盟的新关系有序过渡，”他说。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)欢迎卡尼这项宣布。她的发言人表示，此举将为英国进行脱欧谈判时带来“连贯性和稳定性”。

卡尼宣布此消息之后，英镑周一触及日高1.2240美元。自从脱欧公投以来英镑迄今累积跌幅约为20%。

汇丰分析师Elizabeth Martins说，“我猜市场比较希望他能延长任期到2021年，并且期待他给媒体做出暗示。不过，这样的决定总比提前离任来得好。”她说。

但保守党议员Jacob Rees-Mogg对路透说：“虽说不确定性是坏事，但我仍认为他应该走人，因为他对脱欧有偏见。”

路透调查中的多数分析师预估，卡尼将同意在2018年之后留任。

不过特雷莎·梅的一名发言人周一表示，首相“支持央行总裁的立场明确”。在被问及卡尼是否是该职务的最佳人选时，她表示：“绝对是。”

“当然这要由他来作出决定，但首相当然支持他在五年任期届满后留任，”该发言人表示。“首相与英国央行总裁一直保持着良好的工作关系，也希望持续这样的关系。”

卡尼周一与特雷莎·梅碰面，卡尼办公室表示是例行会晤。

卡尼的职涯规划牵动金融市场神经。分析师将英镑近期跌势与英债收益率涨势部分归因于卡尼可能离开英国央行的前景。卡尼被誉为“他这一代的杰出央行总裁”。

但卡尼面对的批评炮火未曾稍减。

欧洲怀疑派议员John Redwood就表示，英国央行8月降息至纪录低点并采取其他刺激举措因应退欧公投结果，是错误的做法。他也批评卡尼之前藉由操控可能升息的时间点来误导市场。(完)