英国央行总裁卡尼称金融危机没有重演 不应担心信贷供给

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透伦敦8月5日 - 英国央行总裁卡尼周五表示，今天英国经济的问题并不是金融危机的重演，英国民众不应担心信贷供给。
“人们不应该担心信贷供给，这不是金融危机过后，也不是欧元危机时期--这是一个仍在运转的现代金融行业，”他对LBC广播说。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。