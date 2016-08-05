英国央行总裁卡尼称金融危机没有重演 不应担心信贷供给

路透伦敦8月5日 - 英国央行总裁卡尼周五表示，今天英国经济的问题并不是金融危机的重演，英国民众不应担心信贷供给。

“人们不应该担心信贷供给，这不是金融危机过后，也不是欧元危机时期--这是一个仍在运转的现代金融行业，”他对LBC广播说。(完)