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国际财经 | 2016年 8月 5日 星期五 16:12 BJT

英国央行总裁卡尼称金融危机没有重演 不应担心信贷供给

路透伦敦8月5日 - 英国央行总裁卡尼周五表示，今天英国经济的问题并不是金融危机的重演，英国民众不应担心信贷供给。

“人们不应该担心信贷供给，这不是金融危机过后，也不是欧元危机时期--这是一个仍在运转的现代金融行业，”他对LBC广播说。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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