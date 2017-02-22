英国央行总裁卡尼低利率观点遭国会议员质疑

路透伦敦2月21日 - 英国央行日前改变对英国经济的一项基本假设，使其有理由维持利率于纪录低位，央行总裁卡尼周二面临国会议员对此一做法的质疑。

英国央行本月稍早表示，该行认为在通胀开始推升前，失业率可能由之前预估的5.0%降至4.5%。央行此举令投资者大感意外。

此一说法可望协助英国维持低利率更长一段时间，尽管在英国去年公投决定退欧后，经济意外表现强劲。

英国失业率位于11年低点4.8%。但薪资成长仍较2007-09年金融危机前疲弱，这促使英国央行重新思考就业成长、薪资与通胀之间的关系。

议员聚焦于英国央行不太令人满意的预测记录，他们在会议中要求卡尼解释为何央行多年来首次调整了对所谓的“均衡失业率”的预估。

“此事非常重要，因为一旦调低了这个数据，英国央行就能够提高经济增长预估同时不会引发通胀后果，”监督央行的议会委员会主席Andrew Tyrie对卡尼表示。

“并且，这似乎确实是你们做出是否升息假定的关键因素。”

卡尼表示，央行货币政策委员会的一些成员多年来就已觉得对均衡失业率的估测过高，决定调低预测是年度评估的结果。

在周二的言论中，卡尼称英国央行仍相信，英国通胀率超出预期完全归因于英退公投后英镑汇率下挫。

但是他指出，如果通胀加速上升开始导致薪资上涨，那么将使英国央行更加接近其容忍通胀率超出2%目标的极限。(完)