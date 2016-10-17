焦点：英国央行总裁卡尼回击首相批评 称货币政策不接受政治指示

路透伯明翰10月14日 - 英国央行总裁卡尼周五回击首相特雷莎·梅对于低利率的批评，称对于自己的工作应该如何做，他不会从政治家那里“接受指示”。

“政治家在建立体系方面已经做得很好，”卡尼说。“有时候会出现困难情况，那就是如果政治家对我们政策的评论正好与对我们目标的评论相矛盾。”

“目标由政治家确定，而执行则由技术人士负责，”他在伯明翰市发表讲话时说。“我们不会接受政治方面对我们的政策发表指示。”

特雷莎·梅承诺留心赞成脱欧选民的抗议，上周她采取了不寻常的举动，强调英国央行接近零的利率对储户的“不良副作用”，并称须作出改变。

这是自1997年英国央行赢得独立运作权以来，首相对央行最直接的言论之一，引发了对政治干预央行的质疑。

总裁卡尼本届五年任期将于2018年中结束，他将在接下来几周宣布是否计划再留任三年。

英国央行官员举行了一系列解释央行工作的公开会议，卡尼在会议上发表了言论。

周五早些时候，卡尼为贬值的英镑带来了短暂提振，称他“并非不关心”英镑的汇率水平。英镑自6月脱欧公投以来下跌。

卡尼表示，“我们不会设定目标水准，不会设定什么神奇数字，但(汇率)确实是我们思考的因素。”

英镑兑美元自退欧公投以来已贬值近20%，因投资者担心英国经济将因退欧而受创。

卡尼并表示，他愿意允许通胀略高于央行2%目标，好帮助就业并让英国经济增长。

英国央行在9月暗示，最快在下次于11月举行的会议上，可能将利率调降至低于已经是历史低位的0.25%，以帮助经济应付退欧公投的冲击。

但自英国央行释出这些信号以来，英镑扩大了颓势，而这可能进一步推高进口物价和英国的通胀率。(完)