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国际财经 | 2016年 11月 15日 星期二 19:03 BJT

英国央行总裁卡尼将在2019年6月底离任

路透伦敦11月15日 - 英国央行总裁卡尼周二称，他不会考虑进一步延长担任英央总裁的期限；他的任期将于2019年6月到期。

卡尼在议会例行会议上说，“我将在2019年6月30日离任。”(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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