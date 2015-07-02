焦点：英国央行严阵以待 将采取一切必要行动应对希腊危机

路透伦敦7月1日 - 英国央行周三表示，已经做好准备，将采取一切必要行动应对希腊债务危机的恶化。央行并警告称，由于流动性缺乏，金融市场可能受到抛售的冲击。

英国央行表示，希腊问题是对英国金融稳定最紧迫的威胁，但其它危险亦不容忽视，包括创纪录的经常账赤字、房屋市场负债居高不下、银行业面临网络黑客攻击以及银行员工自身存在不当行为。

英国央行加强对金融市场的关注，突显出央行重视的范围已不再像以前那样局限于受困银行，而这可能造成央行同其它监管机构以及资产管理行业的冲突。

央行的上述警告来自一份半年度报告。在希腊实施资本管制并在周末宣布银行暂停营业后，这份报告曾被迫做出修改。希腊将在周日就经济改革和削减支出问题举行全民公投。

英国央行总裁卡尼称，已经对希腊可能退出欧元区做好了准备。他的表态呼应了当日稍早财政大臣奥斯本的警告。

“希腊事件已打破了平衡--前景已然恶化，”卡尼提交报告时称。

目前为止，希腊问题基本上未向欧洲其他国家扩散，但希腊退出欧元区的潜在冲击则可能很大。

“与英国经济规模相比，希腊银行业者在英国的业务很小。相反，我们对欧元区的经济和金融曝险都相当大。”

在希腊总理齐普拉斯向国际债权人表示，如果修改某些条件，希腊政府可能接受援助协议提案后，卡尼周三稍晚向Sky News称，情势仍然变化未定；尽快与债权人达成协议符合希腊的利益。

英国银行业对除希腊外的欧元区二线国家的曝险，相当于银行业者核心损失拨备的60%。

**脆弱的市场**

英国金融政策委员会(FPC)表示，将警惕希腊危机可能以何种方式促使金融市场进行广泛的风险再平估，尤其是在流动性短缺可能使投资者更难在市场下跌时出脱债券的情况下。

“希腊和全球经济带来的风险将考验市场流动性，并可能引发更广泛的调整，”卡尼称。

在一定程度上因为金融危机后监管更加严格，银行业者已经缩减做市行为。

决策者担心，当利率上升时，债市将难以应对投资者如潮退出的问题，最终导致一般企业和家庭更难借贷。

过去一年，英国、德国和美国政府公债等通常安全的金融资产出现大幅波动，而且英国央行表示很多证券的定价都假定它们总能容易售出。

市场监管机构表示，资产管理公司已经有应对资金赎回飙升的工具。但英国央行副总裁贝利表示，央行可能面临作为最后做市商的压力。

FPC周三还表示，银行因行为失当面临的罚金增加很多，足以削弱公众对该行业的信心并威胁稳定；另外该委员会很快将测试银行抵御网络攻击的能力。

债务高企已经不是英国房地产市场的大问题，但英国央行称去年实施的限制贷款举措仍有必要。(完)

(编译 郑茵/许娜/杜明霞；审校 张涛/张若琪)

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