焦点：英国央行总裁称若能顺利脱欧 英国经济将保持稳健增长

路透伦敦5月11日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，若英国顺利脱离欧盟，该国经济将保持稳健的增长，但脱欧产生的通胀短期内将对英国家庭构成压力。

一个月后英国将举行大选，卡尼称英国经济保持增长，且就业创出纪录高位，淡化了近期出现走疲的迹象。

去年英国经济是发达经济体中表现最好的一个，令英国央行和多数其他机构对公投脱欧将导致经济陷入混乱的预期失准。

英国央行的前两次季度预测都大幅上修了经济增长预估，周四仅小幅下调对短期前景的预测，即便数据显示经济增长正在明显放缓。

英国央行将今年经济增长率预估从2.0%下修至1.9%，但将2018年和2019年增长速度分别小幅上修至1.7%和1.8%。英国去年经济增长率为1.8%。

这些预估值有赖于英国“平稳“地进行脱欧、以及薪资增长大幅回升、出口和投资增强--央行之前曾预测过会有这番景象，但事实上大多数并未成真。

卡尼说央行之前未曾以万一英国无序脱欧的假想来做预测。无序脱欧指的是英国在没有与欧盟达成任何未来贸易协议之下退欧。

经济前景方面，记者会中看不出卡尼有明显感到忧心，但他说英国公投脱欧之后，英镑贬值导致英国消费者手头现金较不宽裕。

“这对英国家庭来说将有一段较难熬的时间，”卡尼在记者会中说，强调通胀率今年将会在近3%处触顶。

第一季经济增速减缓到只有0.3%，不到2016年末时增速的一半。尽管英国央行预计该数据将上修，但周四稍早公布的官方数据显示，工业生产表现实际上逊于预期。

“许多都是基于这样一个假设：即英国平稳退欧将有助于经济增长的可持续性和薪资增加，”State Street Global Markets欧洲宏观策略部主管Tim Graf表示。

“对于围绕英国退欧将(导致)投资下降和就业市场趋弱的不确定性，英国央行没有采取太多行动。”

**利率持稳至2019年**

英国央行表示，可能只会做这么多来抵消退欧给经济带来的冲击，卡尼指出，两年的退欧进程并不意味着央行在货币政策方面被束住手脚。

“在预测期间内，货币政策需要收紧的幅度可能略微超过预测时市场收益率曲线所暗示的非常温和的加息路径，”卡尼表示。

这或许意味着英国在2019年3月末退出欧盟前后会加息。

英国央行在经济预估中用到的金融市场工具完全消化了升息要一直等到2019年第四季的看法，这比2月时的预估要晚九个月。

但这些市场假设是基于5月3日止两周平均物价水准。此后，市场对英国央行升息的预期提前，同时英镑升值。英镑升值应有助于压低通胀。

英国央行周四还表示，货币政策委员会(MPC)以7-1的投票结果决定，维持指标利率在纪录低点0.25%不变，一如路透调查预期。

将于6月底离开MPC的美国学者福布斯再度投票支持升息至0.5%。英国央行称，也许用不着经济成长和通胀率上升太多，就能让其他几名决策成员也赞同福布斯的意见，这一说法与3月会议时的措辞遥相呼应。

央行政策决议宣布后，英镑下滑。一些投资者原本预期声明会显示，决策者之间对于现在升息的必要性分歧增大。

英国央行预计，通胀率可能在略长于两年的时间里回落至2.16%，仍高于央行目标水准；随后直到2020年，通胀率将小幅上升。通常英国央行的通胀预估都是显示，通胀率向目标水准回落。

自从金融危机以来一直表现疲软的英国薪资增幅，明年料将由目前的约2%提高至3.5%，因企业会发现招聘员工的难度增大。(完)